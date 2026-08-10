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Lào Cai: Khởi tố 2 đối tượng làm giả gạo Séng Cù, thu giữ hơn 22 tấn

Lào Cai khởi tố 2 đối tượng làm giả gạo Séng Cù. Công an thu giữ hơn 22 tấn gạo trị giá hơn 727 triệu đồng cùng hơn 17.000 vỏ bao bì mang nhãn “Gạo Séng Cù Mường Khương”

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Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố Nguyễn Thị Trang Nhung và Phan Thị Lan về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực”.

Hai đối tượng bị cáo buộc thu mua thóc, xay xát thành gạo rồi đóng gói vào bao bì mang nhãn hiệu “Gạo Séng Cù Mường Khương” để bán kiếm lời.

Lực lượng chức năng thu giữ hơn 22.000kg gạo trị giá hơn 727 triệu đồng cùng hơn 17.000 vỏ bao bì mang nhãn “Gạo Séng Cù Mường Khương”. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật./.

(Vietnam+)
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