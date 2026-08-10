Mức học phí tại trường chất lượng cao phải tương xứng với chất lượng giáo dục

Ngày 10/8, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Nghị quyết phê duyệt mức thu học phí chương trình bổ sung áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao của thành phố trong năm học 2026-2027.

Theo nghị quyết, mức thu học phí chương trình bổ sung được áp dụng tại 35 cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao, quy định phạm vi, đối tượng áp dụng, thời gian và phương thức thu trong một số trường hợp đặc thù.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, Luật Thủ đô quy định Hội đồng Nhân dân thành phố có thẩm quyền quy định cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với cơ sở giáo dục có nhiều cấp học, cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở thực hiện liên kết giáo dục và các mô hình trường tiên tiến, hiện đại.

Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo cũng quy định, căn cứ chính sách phát triển kinh tế-xã hội và khả năng cân đối ngân sách, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng Nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định khung học phí hoặc mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập.

Cô và trò học sinh lớp 5A1 Trường Tiểu học Xuân Đỉnh. (Ảnh: TTXVN phát)

Mức thu phải tương xứng với chất lượng dịch vụ giáo dục, đồng thời bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục bắt buộc theo Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chương trình hành động số 05 ngày 12/1/2026 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo xác định tiếp tục duy trì, phát triển mô hình trường mầm non, phổ thông công lập chất lượng cao tại các địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội thuận lợi.

Mô hình được thực hiện theo nguyên tắc Nhà nước bảo đảm các điều kiện như đối với trường công lập đại trà. Phụ huynh đóng góp cho phần dịch vụ chất lượng cao và hệ thống dịch vụ hỗ trợ theo chuẩn chất lượng cao. Các cơ sở giáo dục phải công khai, minh bạch những cam kết về chất lượng giáo dục.

Mức thu học phí chương trình bổ sung được xây dựng trên cơ sở định mức kinh tế-kỹ thuật của các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao do Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, bảo đảm phân định rõ chương trình giáo dục bắt buộc với chương trình bổ sung theo yêu cầu của người học.

Các cơ sở giáo dục chỉ được thực hiện chương trình bổ sung theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền; phải công khai nội dung chương trình cùng mức thu học phí theo quy định và không được thu hai lần đối với cùng một nội dung giáo dục.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà cũng nêu rõ, mức thu học phí chương trình bổ sung được xác định trên cơ sở chi phí đào tạo theo định mức kinh tế-kỹ thuật, sau khi trừ giá dịch vụ giáo dục theo quy định tại Nghị quyết số 85 của Hội đồng Nhân dân thành phố.

Mức thu phải bảo đảm bù đắp chi phí thực hiện chương trình bổ sung, đồng thời phù hợp với khả năng đóng góp của phụ huynh có con theo học tại các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao. Mức thu cụ thể đối với từng cơ sở giáo dục được quy định tại các phụ lục kèm theo nghị quyết.

Trường chất lượng cao là mô hình giáo dục tiên tiến, hiện đại, được xác định trên ba nhóm tiêu chí chính gồm điều kiện cơ sở vật chất, chương trình dạy học và chuẩn đầu ra. Ngoài ra, mô hình còn có những tiêu chí liên quan nhằm tạo ra điều kiện vượt trội so với trường phổ thông thông thường.

Mô hình trường chất lượng cao hiện nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh và học sinh. Vì vậy, việc triển khai chương trình giáo dục bổ sung, mức thu học phí và nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách phải gắn với yêu cầu bảo đảm chất lượng giáo dục thực tế.

Các trường cần xây dựng tiêu chí đánh giá cụ thể đối với chất lượng đầu vào, đầu ra của học sinh và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể sư phạm. Chất lượng dịch vụ giáo dục phải tương xứng với mức đóng góp của phụ huynh và nguồn lực ngân sách nhà nước được sử dụng.

Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Bạch Liên Hương thông tin, nghị quyết nhằm xác lập cơ chế thu đối với phần chương trình giáo dục bổ sung theo yêu cầu của người học, trên cơ sở phân định với chương trình giáo dục bắt buộc do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Cơ quan thẩm tra đề nghị thành phố tiếp tục đánh giá kết quả thực tiễn của mô hình trường chất lượng cao; cụ thể hóa nội dung, phạm vi và cơ chế tổ chức chương trình bổ sung, bảo đảm không thu trùng, thu chồng chéo và không ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh.

Ủy ban Nhân dân thành phố cũng cần rà soát căn cứ xác định mức thu, nguồn bù đắp phần chênh lệch; hoàn thiện cơ chế quản lý, sử dụng nguồn thu công khai, minh bạch; đánh giá khả năng chi trả và cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao của người học.

Cùng với đó, thành phố cần hoàn thiện quy định về thu, điều chỉnh và hoàn trả học phí; tăng cường công khai thông tin, thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai.

Việc thông qua nghị quyết tạo cơ sở pháp lý để 35 cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao triển khai chương trình giáo dục bổ sung trong năm học 2026-2027; tăng trách nhiệm công khai mức thu, quản lý nguồn thu và bảo đảm chất lượng giáo dục tương xứng với mức đóng góp của người học./.

Mức học phí năm học 2025-2026 tại các trường công lập chất lượng cao Hội đồng Nhân dân Hà Nội thông qua mức học phí mới cho các trường công lập chất lượng cao năm học 2025-2026, đảm bảo quy định rõ ràng.

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