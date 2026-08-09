Ngành nào dẫn đầu số điểm của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026?

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành đào tạo.

Theo đó, điểm chuẩn cao nhất là ngành Toán học với 26,35 điểm, tiếp đó là ngành Khoa học dữ liệu với 26,05 điểm.

Có điểm chuẩn thấp nhất là ngành Sinh học, ngành Tài nguyên và môi trường nước với cùng mức 22 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể như sau:

Trường Đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn, cao nhất lên đến 29,7 điểm Năm nay, điểm trúng tuyển của trường tiếp tục duy trì ở mức cao. Mức điểm cao nhất là 29,7 điểm đối với Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại. Nhiều ngành có điểm từ 28 điểm trở lên.