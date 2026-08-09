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Ngành nào dẫn đầu số điểm của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026?

Điểm chuẩn cao nhất Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội là ngành Toán học với 26,35 điểm, tiếp đó là ngành Khoa học dữ liệu với 26,05 điểm.

Phạm Mai
Giờ học của sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)
Giờ học của sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành đào tạo.

Theo đó, điểm chuẩn cao nhất là ngành Toán học với 26,35 điểm, tiếp đó là ngành Khoa học dữ liệu với 26,05 điểm.

Có điểm chuẩn thấp nhất là ngành Sinh học, ngành Tài nguyên và môi trường nước với cùng mức 22 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể như sau:

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(Vietnam+)
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