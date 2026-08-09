Hải Phòng dự kiến còn 780 trường mầm non, tiểu học và THCS công lập

Theo Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn thành phố.

Đây là bước triển khai quan trọng nhằm tổ chức lại mạng lưới trường lớp theo quy mô dân số, phân bố dân cư, đồng thời tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.

Giảm đầu mối, sắp xếp lại không gian giáo dục

Sau hợp nhất, Hải Phòng có 1.324 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập. Tuy nhiên, trong số này vẫn còn nhiều cơ sở có quy mô nhỏ, nguồn lực phân tán, quỹ đất chưa tập trung, trong khi đầu mối quản lý ở một số nơi chưa thực sự phù hợp với yêu cầu phát triển.

Từ thực tế đó, việc sắp xếp mạng lưới trường học được thành phố xác định không đơn thuần là giảm số lượng cơ sở giáo dục, mà hướng tới tổ chức lại không gian giáo dục, sử dụng hiệu quả hơn đội ngũ, cơ sở vật chất và nguồn lực đầu tư.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 7/8/2026 về sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập.

Theo kế hoạch, thành phố dự kiến giảm 544 trong tổng số 1.324 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập, tương đương 41,1%, còn 780 trường. Đây là tỷ lệ giảm thuộc nhóm trung bình so với các địa phương trong cả nước.

Theo số liệu tổng hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện có 23/34 địa phương dự kiến giảm từ 45% số cơ sở giáo dục trở lên, trong đó 10 địa phương dự kiến giảm trên 50%.

Mục tiêu của Hải Phòng là giảm ít nhất 30% đầu mối, nhưng việc sắp xếp phải đi cùng yêu cầu nâng chất lượng giáo dục, hiệu quả quản trị và sử dụng nguồn lực.

Không để việc sắp xếp ảnh hưởng việc học

Một trong những nguyên tắc được thành phố đặt ra là sắp xếp trường học nhưng không làm phát sinh thêm rào cản đối với học sinh. Việc tổ chức lại phải phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quy hoạch và phân bố dân cư; ưu tiên những cơ sở cùng cấp, gần nhau và trên cùng địa bàn cấp xã.

Thành phố cũng yêu cầu không sáp nhập trường mầm non với phổ thông, phổ thông với giáo dục thường xuyên hoặc trường chuyên biệt với trường đại trà. Mỗi xã phải có tối thiểu một trường mầm non và một trường phổ thông, bảo đảm học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, vẫn có điều kiện đến trường.

Đáng chú ý, về cơ bản các phân hiệu, điểm trường được giữ nguyên. Học sinh đang học tại đâu vẫn tiếp tục học tại đó. Khi xây dựng phương án sắp xếp, các địa phương phải tính toán cụ thể khoảng cách, bán kính phục vụ, điều kiện cơ sở vật chất cũng như khả năng quản lý.

Những trường dự kiến xây dựng theo mô hình trường chất lượng cao, trường trọng điểm hoặc đang triển khai mô hình trường học xã hội chủ nghĩa cũng không thuộc diện sắp xếp. Đối với trường liên cấp, thành phố yêu cầu xem xét thận trọng, ngoại trừ trường hợp tại các đặc khu.

Cách làm này nhằm tránh tình trạng sáp nhập cơ học, giảm số lượng trường nhưng lại khiến học sinh phải đi xa hơn hoặc làm phát sinh những bất tiện mới trong quá trình học tập.

(Ảnh minh họa. Thế Duyệt/TTXVN)

Tập trung nguồn lực cho những trường có quy mô phù hợp

Theo kế hoạch, trường mới sau sáp nhập sẽ gồm một trường chính và các phân hiệu, điểm trường, hướng tới quy mô tương đối đồng đều. Quy mô mục tiêu khoảng 30 lớp đối với trường mầm non, 40 lớp đối với trường tiểu học, 45 lớp đối với trường trung học cơ sở và khoảng 50 lớp đối với trường phổ thông hai cấp.

Việc tập trung đầu mối được kỳ vọng giúp thành phố có điều kiện đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ hơn, đồng thời sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và các nguồn lực phục vụ dạy học.

Tuy nhiên, thành phố nhấn mạnh việc sắp xếp không được đặt mục tiêu giảm trường bằng mọi giá. Hiệu quả cuối cùng phải được đánh giá bằng chất lượng giáo dục, điều kiện học tập của học sinh và khả năng khai thác hiệu quả cơ sở vật chất sau sắp xếp.

Đối với 82 trường trung học phổ thông công lập, thành phố không đặt vấn đề giảm đầu mối. Thay vào đó, Hải Phòng sẽ tăng cường đầu tư, mở rộng quy mô các trường hiện có, đồng thời nghiên cứu xây dựng bổ sung trường trung học phổ thông công lập để từng bước giảm áp lực tuyển sinh vào lớp 10.

Mỗi địa phương phải có phương án cụ thể

Đến thời điểm hiện tại, các địa phương đã xây dựng phương án đề xuất giảm từ 1.324 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở xuống còn 780 trường.

Theo kế hoạch, Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ là đơn vị trực tiếp xây dựng và ban hành đề án sắp xếp theo mẫu chung. Tên trường mới được ưu tiên theo hướng lấy tên trường chính. Sau khi phương án được thống nhất, địa phương thực hiện các thủ tục liên quan đến hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và nhân sự hỗ trợ theo đúng phân cấp, tiêu chuẩn và quy trình.

Một yêu cầu quan trọng khác là phải công khai, thông tin đầy đủ phương án tới cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh và Nhân dân. Đây được xem là yếu tố cần thiết để tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện, nhất là đối với những địa bàn có nhiều trường thuộc diện sắp xếp.

Các địa phương cũng phải tiếp tục rà soát, bố trí đội ngũ; huy động nguồn lực; hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị; đồng thời xử lý đất đai, tài sản sau sắp xếp. Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc cấp xã được đề nghị tăng cường giám sát, tổng hợp tình hình và báo cáo kết quả thực hiện.

Thành phố yêu cầu các xã, phường, đặc khu hoàn thành việc sắp xếp cơ sở giáo dục trước ngày 20/8/2026. Đây là khoảng thời gian rất ngắn trước khi năm học mới bắt đầu, do đó yêu cầu đặt ra là các trường phải nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm mọi điều kiện để khai giảng năm học 2026-2027 đúng kế hoạch./.

Các địa phương đẩy mạnh sắp xếp trường học trước thềm năm học mới Các địa phương đang tích cực triển khai sắp xếp trường học công lập các cấp để “về đích” đúng tiến độ trước 30/8, giảm tối thiểu 30% đầu mối quản lý, mức giảm lên đến 50% ở vùng thuận lợi.