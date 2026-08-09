Lộ diện trường đại học đầu tiên có điểm chuẩn cán mốc tuyệt đối 30/30 điểm

Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển.

Theo đó, ngành Trí tuệ nhân tạo có điểm trúng tuyển cao nhất với 100/100, tương đương 30 điểm khi quy đổi về thang điểm 30.

Hàng loạt ngành khác của trường cũng có điểm chuẩn rất cao như Khoa học dữ liệu với 91,7 điểm; Thiết kế vi mạch 90,5 điểm; An toàn thông tin 88,7 điểm; Khoa học máy tính với 88,5, tương đương 26,55 điểm trở lên theo thang 30.

Các ngành học khác lấy điểm chuẩn từ 76/100 điểm, tương đương từ 22,8 điểm theo thang điểm 30.

Năm nay, Trường đại học Công nghệ thông tin có hai phương thức tuyển sinh.

Phương thức 1, tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dành cho học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, Olympic khoa học quốc tế và các đối tượng theo quy định hiện hành.

Phương thức 2, xét tuyển tổng hợp. Công thức xét tuyển như sau: Điểm xét tuyển = Hs1 (hệ số 1) × điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông + Hs2 (hệ số 2) × điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức + Hs3 (hệ số 3) × điểm học bạ + điểm cộng (nếu có) + điểm ưu tiên (nếu có).

Trong đó, hệ số trọng số thành phần: Hs1 = 47,5%, Hs2 = 47,5% và Hs3 = 5%. Tổng điểm là 100 điểm.

Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:

Bộ GD-ĐT tạm dừng xét tuyển đại học với các thí sinh chuyên Tuyên Quang Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay với các thí sinh tại điểm thi Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã bị huỷ kết quả thi nên không đủ điều kiện tham gia cùng đợt xét tuyển chung.