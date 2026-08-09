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Điểm chuẩn Trường Đại học Phenikaa dao động từ 18 đến 27 điểm

Trường Đại học Phenikaa có điểm chuẩn cao nhất là ngành Toán Tin ứng dụng, Toán ứng dụng trong kinh tế và logistics với cùng mức điểm chuẩn 27 điểm.

Phạm Mai
Sinh viên Trường Đại học Phenikaa. (Ảnh: Vietnam+)
Sinh viên Trường Đại học Phenikaa. (Ảnh: Vietnam+)

Trường Đại học Phenikaa vừa công bố điểm chuẩn năm 2026. Theo đó, điểm chuẩn của trường năm nay dao động từ 18 đến 27 điểm, theo phương thức xét điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Có điểm chuẩn cao nhất là hai ngành lĩnh vực khoa học cơ bản, gồm Toán Tin ứng dụng, Toán ứng dụng trong kinh tế và logistics với cùng mức 27 điểm.

Xếp vị trí thứ hai là các ngành lĩnh vực công nghệ thông tin với mức điểm chuẩn 25 điểm gồm Khoa học và công nghệ bán dẫn, Khoa học máy tính.

Ngành Luật quốc tế, Luật thương mại quốc tế cũng có điểm chuẩn 25 điểm.

Mức điểm thấp nhất là 18 điểm, được áp dụng cho nhiều ngành.

Năm nay, Trường Đại học Phenikaa có 5 phương thức xét tuyển. Điểm chuẩn trúng tuyển của các ngành theo các phương thức cụ thể như sau:

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(Vietnam+)
#điểm chuẩn Trường Đại học Phenikaa cao nhất trong nhiều năm #ngành Toán Tin ứng dụng và logistics điểm chuẩn 27 #xét tuyển theo phương thức điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông #điểm chuẩn ngành công nghệ thông tin và luật quốc tế #điểm chuẩn tuyệt đối 30/30 của trường
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