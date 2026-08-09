Trường đại học sư phạm đầu tiên công bố điểm chuẩn năm 2026

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026.

Theo đó, đây là trường đại học đầu tiên trong khối trường sư phạm công bố điểm chuẩn trong mùa tuyển sinh năm nay.

Trong số 10 ngành khối sư phạm, có 5 ngành có điểm chuẩn từ trên 27 điểm, cao nhất là Sư phạm Toán học với 27,5 điểm. Có điểm chuẩn thấp nhất là Sư phạm Lịch sử - Địa lý với 25,28 điểm.

Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:

Lộ diện trường đại học đầu tiên có điểm chuẩn cán mốc tuyệt đối 30/30 điểm Ngành Trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có điểm trúng tuyển cao nhất với 100/100, tương đương 30 điểm khi quy đổi về thang điểm 30.

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