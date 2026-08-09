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Trường đại học sư phạm đầu tiên công bố điểm chuẩn năm 2026

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn. Mức điểm cao nhất là Sư phạm Toán học với 27,5 điểm. Có điểm chuẩn thấp nhất là Sư phạm Lịch sử - Địa lý với 25,28 điểm.

Phạm Mai
Giờ học của giáo viên và học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Liên Bảo, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)
Giờ học của giáo viên và học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Liên Bảo, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026.

Theo đó, đây là trường đại học đầu tiên trong khối trường sư phạm công bố điểm chuẩn trong mùa tuyển sinh năm nay.

Trong số 10 ngành khối sư phạm, có 5 ngành có điểm chuẩn từ trên 27 điểm, cao nhất là Sư phạm Toán học với 27,5 điểm. Có điểm chuẩn thấp nhất là Sư phạm Lịch sử - Địa lý với 25,28 điểm.

Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:

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(Vietnam+)
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