Lớp học “0 đồng” lan tỏa tri thức trong dịp hè

Trong những ngày hè, tại chùa Trung Tâm, tổ dân phố Kỳ Châu, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh, khoảng 80 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vẫn đều đặn đến lớp.

Bốn lớp học miễn phí các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh được duy trì từ sự chung tay của nhà chùa và các giáo viên đã giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và hình thành những thói quen tích cực trước khi bước vào năm học mới.

Trong không gian yên bình của chùa Trung Tâm, tiếng giảng bài, trao đổi giữa thầy và trò vẫn diễn ra sôi nổi trong những ngày hè. Năm nay, khoảng 80 học sinh được chia thành 4 lớp, học miễn phí các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Các em chủ yếu ôn lại kiến thức đã học, tiếp cận một số nội dung mới và chuẩn bị cho năm học tiếp theo, trong đó có những học sinh chuẩn bị bước vào lớp 6 và lớp 9.

Vừa hoàn thành chương trình tiểu học, em Phạm Thảo My, phường Sông Trí, tham gia lớp học với tâm thế khá thoải mái. Với My, những buổi học tại chùa giúp em có thêm thời gian ôn luyện môn Toán, củng cố kiến thức và giao lưu với các bạn cùng lứa tuổi. Em thấy tự tin hơn về môn học và có thêm nhiều bạn để cùng học, cùng chơi, hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử.

Lớp học hè miễn phí được tổ chức tại chùa Trung Tâm, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Với em Trần Thị Thanh Hoa, phường Hải Ninh, những buổi học giúp em củng cố kiến thức cũ, tiếp cận thêm kiến thức mới để chuẩn bị cho năm học và các kỳ thi sắp tới. Tham gia lớp học miễn phí cũng giúp gia đình em đỡ phần nào chi phí, còn Hoa có một mùa hè bổ ích.

Còn em Hà Văn Phong Phú, phường Sông Trí nhận thấy ngoài kiến thức em có thêm những bài học từ cuộc sống. Những ngày hè em vẫn có thời gian vui chơi, còn việc học được duy trì theo một lịch trình ổn định. Các em có thêm cơ hội gặp gỡ bạn bè, ôn tập kiến thức và chuẩn bị tâm thế trước khi bước vào năm học mới.

Việc tổ chức lớp học miễn phí cũng giúp các em giảm một phần chi phí học tập trong dịp hè, nhất là với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bốn lớp học tại chùa Trung Tâm được duy trì nhờ sự tham gia tự nguyện, không nhận thù lao của các giáo viên đang công tác tại các trường học trên địa bàn. Trong thời gian nghỉ hè, các thầy cô dành thời gian đến chùa giảng dạy, chuẩn bị nội dung và hướng dẫn học sinh.

Cô giáo Phạm Phương Anh, giáo viên Trường Tiểu học Kỳ Trinh, phường Sông Trí tham gia giảng dạy tại lớp học. Qua quá trình công tác, cô nhận thấy có nhiều học sinh ham học, mong muốn được tiếp cận kiến thức nhưng điều kiện gia đình còn khó khăn. Thế nên khi Đại đức Thích Giác Phương, trụ trì chùa Trung Tâm nói về việc tâm nguyện mở lớp Tiếng Anh miễn phí cho học sinh trong dịp hè, cô Phương Anh đã đồng ý tham gia.

Sau một thời gian giảng dạy tại chùa, điều khiến cô vui nhất là nhìn thấy những thay đổi tích cực ở học sinh. Thay vì dành nhiều thời gian cho điện thoại, tivi hoặc hoạt động thiếu lành mạnh, các em dần hình thành thói quen học tập, chủ động luyện từ vựng, ôn bài và mong chờ những buổi học tiếp theo.

Những thay đổi ấy có thể còn nhỏ nhưng rất đáng quý. Dần dần, những thay đổi nhỏ đó sẽ hình thành một thói quen tốt cho các em. Với cô Phương Anh, đó là một điều rất hạnh phúc sau thời gian đến chùa giảng dạy tại lớp học miễn phí.

Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài trong lớp học miễn phí tại chùa Trung Tâm, tổ dân phố Kỳ Châu, phường Sông Trí (Hà Tĩnh. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Lớp học "0 đồng" tại chùa Trung Tâm được hình thành từ tâm nguyện của Đại đức Thích Giác Phương. Trăn trở trước hoàn cảnh của những học sinh còn gặp khó khăn, trụ trì chùa mong muốn tạo một địa điểm để các em có điều kiện học tập trong dịp hè.

Đại đức cho biết: “Chúng tôi luôn mong muốn mở ra một mô hình, một lớp học miễn phí để các em có điều kiện đến lớp. Mô hình đào tạo hướng tới tri thức, kiến thức, đồng thời mở ra một không gian về đạo đức, nhân cách và phẩm chất, đề cao tính hiếu thảo của người con đối với công ơn cha mẹ."

Từ ý tưởng của nhà chùa, với sự đồng hành của các giáo viên, lớp học "0 đồng" đã trở thành địa chỉ học tập của những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp hè. Những bài học tại đây vì thế được mở rộng từ kiến thức trong sách vở đến cách ứng xử, ý thức trách nhiệm và những thói quen tích cực.

Với học sinh, đó là cơ hội củng cố kiến thức trước năm học mới. Với những giáo viên tham gia, đây là khoảng thời gian họ tiếp tục đồng hành cùng học sinh bằng trách nhiệm và tình yêu nghề.

Giữa không gian thanh tịnh của chùa Trung Tâm, những giờ học hè vẫn được duy trì. Từng bài Toán, trang sách Ngữ văn hay từ vựng Tiếng Anh đang góp phần giúp các em có thêm hành trang cho năm học mới, tạo nên một mùa hè bổ ích và nhiều trải nghiệm đáng nhớ./.

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