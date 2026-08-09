Tạm đình chỉ công tác đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang

Ngày 9/8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đã ký Quyết định số 2013/QĐ-UBND về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kể từ ngày 10/8/2026.

Theo đó, thời hạn tạm đình chỉ công tác không quá 30 ngày làm việc và lý do tạm đình chỉ căn cứ theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại văn bản số 624-CV/UBKTTU ngày 7/8/2026 về việc tạm đình chỉ công tác và Kết luận số 1144-KL/ĐU ngày 9/8/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đã ký Quyết định số 2014/QĐ-UBND về việc phân công ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp điều hành các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang kể từ ngày 10/8/2026.

Trước đó, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Tuyên Quang được thành lập với sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Trong đó, bà Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh được phân công làm Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi. Ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang giữ vai trò Phó Trưởng ban thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp điều hành các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến kỳ thi.

Đến nay, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố 29 bị can và các bị can bước đầu bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ."

Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân theo nguyên tắc vi phạm đến đâu, xử lý đến đó. Trường hợp phát hiện dấu hiệu và có đủ căn cứ xác định tội danh khác, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục khởi tố và công bố thông tin theo quy định.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức thi lại Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 đối với các môn thi mà thí sinh đã dự thi tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang. Ban chỉ đạo do ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm Trưởng ban.

Tất cả nhân sự phục vụ kỳ thi được điều động từ các cơ sở giáo dục không có liên quan trực tiếp đến vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi chính thức.

Trước khi làm nhiệm vụ, cán bộ tham gia kỳ thi sẽ được quán triệt, tập huấn quy chế, quy trình nghiệp vụ, trách nhiệm cá nhân và yêu cầu bảo mật.

Theo phương án của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, kỳ thi lại được tổ chức đối với 328 thí sinh đã dự thi tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang theo Quyết định số 2288/QĐ-BGDĐT ngày 4/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Toàn bộ thí sinh được bố trí tại 15 phòng thi, giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức.../.

Toàn cảnh vụ sai phạm điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang Sai phạm xảy ra tại Điểm thi trường Trung học Phổ thông Chuyên Tuyên Quang là sai phạm của tập thể ban Coi thi, đã làm cho kết quả thi của tất cả các thí sinh không trung thực, khách quan, công bằng.