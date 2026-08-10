Khoảng 14h ngày 9/8, một vụ cháy xảy ra tại cơ sở mua bán sắt vụn, phế liệu trên đường 25m, phường Thanh Liệt, Hà Nội.

Bản tin 60s ngày 10/8/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Tiếp tục cháy cửa hàng phế liệu trên đường 25m ở Hà Nội.

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