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WHO lên tiếng sau vụ phá hủy kho vật tư y tế tại Ukraine

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới xác nhận vào ngày 7/8, kho hàng nhân đạo của Tổ chức Y tế thế giới ở Dnipro, Ukraine, đã bị tấn công và phá hủy, hiện tại, chưa có báo cáo về thương vong.

Thanh Phương
Trụ sở WHO tại Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trụ sở WHO tại Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 9/8 cho biết một kho vật tư y tế của WHO tại Ukraine đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công.

Trên nền tảng mạng xã hội X, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus xác nhận vào ngày 7/8, kho hàng nhân đạo của Tổ chức Y tế thế giới ở Dnipro, Ukraine, đã bị tấn công và phá hủy. Hiện tại, chưa có báo cáo về thương vong.

Kho hàng nói trên chứa các vật tư y tế nhân đạo dành cho các cơ sở y tế ở tuyến đầu, chủ yếu là các trang thiết bị và vật tư khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới.

Theo ông Tedros, một nhân viên Tổ chức Y tế thế giới Nhóm này đã kịp di chuyển 130 trong tổng số khoảng 300 kiện hàng hóa khỏi khu vực này trước khi cuộc tấn công xảy ra.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi chấm dứt các vụ tấn công nhằm vào hoạt động chăm sóc y tế.

Ông khẳng định ngay cả trong xung đột cũng có những quy tắc, trong đó hoạt động y tế cần được bảo vệ./.

(TTXVN/Vietnam+)
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