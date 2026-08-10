Campuchia muốn quy hoạch lưu vực sông Tonle Sap để quản lý tài nguyên nước

Bộ Tài nguyên Nước và Khí tượng Campuchia (MOWRAM), với sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), vừa khởi động sáng kiến quy hoạch lưu vực sông trong dài hạn nhằm định hướng công tác quản lý và đầu tư vào tài nguyên nước tại nhóm lưu vực sông Tonle Sap.

Đây là bước tiến quan trọng để nước này hướng tới tăng cường an ninh nguồn nước, khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Khi nền kinh tế Campuchia tiếp tục tăng trưởng và nhu cầu về tài nguyên nước đang thay đổi thì công tác quy hoạch lưu vực sông trong dài hạn sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Dự án trên sẽ tăng cường công tác quy hoạch về phân bổ nguồn nước, quản lý lũ và hạn hán, khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cũng như các khoản đầu tư liên quan đến nước trong tương lai tại một trong những hệ thống lưu vực sông quan trọng nhất của Campuchia.

Trong 12 tháng tới, dự án sẽ xây dựng các Kế hoạch Quản lý và Đầu tư Lưu vực sông cho 11 lưu vực nhánh thuộc Nhóm Lưu vực sông Tonle Sap, đồng thời nâng cao năng lực của Campuchia trong công tác quy hoạch và quản lý lưu vực sông.

Giai đoạn đầu này là một phần của sáng kiến quốc gia quy mô hơn, dự kiến sẽ được mở rộng ra toàn bộ năm nhóm lưu vực sông của Campuchia.

Bộ trưởng Tài nguyên Nước và Khí tượng Thor Chetha cho biết nhu cầu phát triển đang thay đổi của Campuchia đòi hỏi phải có một nền tảng vững chắc hơn cho công tác quy hoạch tài nguyên nước.

Bộ trưởng Thor Chetha nhấn mạnh sự thành công của sáng kiến này phụ thuộc vào sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan chính phủ, chính quyền địa phương, các đối tác phát triển, giới nghiên cứu, các tổ chức xã hội dân sự, khu vực tư nhân và cộng đồng trong suốt quá trình thực hiện quy hoạch.

Trong khi đó, Giám đốc Quốc gia của ADB tại Campuchia Yasmin Siddiqi cho rằng nguồn tài nguyên nước đáng tin cậy và được quản lý bền vững đóng vai trò then chốt đối với mục tiêu của Campuchia trong việc đạt vị thế quốc gia có thu nhập trung bình cao, nâng cao năng suất nông nghiệp và duy trì tăng trưởng kinh tế.

Bà cũng tái khẳng định cam kết của ADB trong việc hỗ trợ MOWRAM thúc đẩy công tác quy hoạch lưu vực sông và phát triển các giải pháp thiết thực, sẵn sàng cho đầu tư trong ngành nước của Campuchia.

Giai đoạn tiếp theo của dự án sẽ tập trung xây dựng các Kế hoạch Quản lý và Đầu tư Lưu vực sông nhằm thiết lập khung khổ dài hạn cho công tác quản lý tài nguyên nước và các hoạt động đầu tư trong tương lai tại Nhóm lưu vực sông Tonle Sap, bao gồm chín tỉnh của Campuchia./.

Campuchia nỗ lực bảo tồn động vật hoang dã trước nguy cơ tuyệt chủng Cò quăm lớn, có tên khoa học Thaumatibis gigantea, là loài chim biểu tượng quốc gia của Campuchia và là một trong những loài chim có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới.

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