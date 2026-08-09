Ấn Độ tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ với ASEAN

Nhân kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), ngày 8/8 (giờ địa phương), Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar đã tái khẳng định cam kết của New Delhi trong việc tiếp tục làm sâu sắc Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN-Ấn Độ theo định hướng của Chính sách Hành động Hướng Đông.



Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trong bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Jaishankar đã gửi lời chúc mừng tới các quốc gia thành viên ASEAN, đồng thời nhấn mạnh quan hệ giữa hai bên đang tiếp tục được củng cố trên nhiều lĩnh vực trọng điểm như kết nối, thương mại, liên kết số, chuỗi cung ứng bền vững, quốc phòng, giáo dục và giao lưu văn hóa.



Người đứng đầu ngành ngoại giao Ấn Độ bày tỏ tin tưởng quan hệ ASEAN-Ấn Độ sẽ tiếp tục phát triển cả về chiều sâu và tầm vóc, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.



Tuyên bố trên được Bộ trưởng Ngoại giao Jaishankar đưa ra trong bối cảnh Ấn Độ và ASEAN đang tăng cường hợp tác sau khi hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2022.

Tháng 7 vừa qua, tại Manila, Bộ trưởng Jaishankar đã đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng ASEAN-Ấn Độ, trong đó hai bên trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực và tăng cường phối hợp tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương./.

59 năm ASEAN: Giữ vững đoàn kết, định hình tương lai Lễ kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN tại Jakarta nhấn mạnh vai trò hợp tác, đối thoại và tầm nhìn phát triển bền vững đến năm 2045 của khu vực.

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