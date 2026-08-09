Thắt chặt đoàn kết, hướng tới một Cộng đồng ASEAN tự cường và bền vững

Ngày 8/8, tại thủ đô Budapest, Đại sứ quán Philippines tại Hungary đã chủ trì, phối hợp với Đại sứ quán các nước ASEAN (Indonesia, Lào, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam) tổ chức Lễ kỷ niệm 59 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Sự kiện có sự tham dự của đông đảo khách mời là đại diện Bộ Ngoại giao Hungary, các cơ quan chính phủ, đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, giới học giả, cộng đồng các nước ASEAN tại Hungary cùng các Đại sứ và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán các nước ASEAN.



Theo phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu, phát biểu khai mạc buổi lễ, bà Maria Elena P. Algabre - Đại sứ Philippines tại Hungary, với tư cách đại diện nước Chủ tịch ASEAN 2026, nhấn mạnh ý nghĩa của chặng đường 59 năm hình thành và phát triển của ASEAN kể từ năm 1967.

Đại sứ Philippines khẳng định ASEAN đã không ngừng củng cố vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực, thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững, đồng thời tiếp tục là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động.

Điểm lại các ưu tiên của Năm Chủ tịch ASEAN 2026, Đại sứ Philippines nhấn mạnh các trọng tâm, trong đó tập trung thúc đẩy hòa bình và an ninh khu vực, tăng cường hợp tác hàng hải, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng và phát triển bao trùm, lấy người dân làm trung tâm.

Bà nhấn mạnh với tinh thần đoàn kết và đồng thuận, ASEAN sẽ tiếp tục phát huy vai trò là động lực của hợp tác khu vực và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung.



Đại diện các Đại sứ quán ASEAN tại Hungary cũng khẳng định mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển giữa ASEAN và Hungary trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Sự hiện diện tích cực của các cơ quan đại diện ASEAN tại Hungary tiếp tục góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, mở rộng hợp tác thực chất và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Hungary với ASEAN.



Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, bà Klara Breuer - Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Hungary đại diện Chính phủ Hungary chúc mừng ASEAN nhân dịp kỷ niệm 59 năm thành lập, đánh giá cao những thành tựu nổi bật mà ASEAN đã đạt được trong gần 6 thập kỷ qua.

Đại diện Hungary bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với ASEAN trên nhiều lĩnh vực, đồng thời khẳng định coi ASEAN là một trong những đối tác quan trọng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.



Trong không khí hữu nghị và đầm ấm, chương trình lễ kỷ niệm diễn ra với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc do các Đại sứ quán ASEAN phối hợp biểu diễn, giới thiệu nét đẹp văn hóa đa dạng của các quốc gia thành viên.

Khu ẩm thực ASEAN tiếp tục là điểm nhấn của sự kiện khi mang đến những món ăn truyền thống đặc trưng của mỗi nước, góp phần quảng bá văn hóa và tăng cường giao lưu giữa cộng đồng ASEAN với bạn bè quốc tế.



Lễ kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN tại Budapest một lần nữa khẳng định tinh thần đoàn kết, hợp tác và trách nhiệm của các nước thành viên trong việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định, thịnh vượng và hướng tới người dân, đồng thời góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác ngày càng phát triển giữa ASEAN và Hungary./.

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