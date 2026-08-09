Thái Lan tăng cường quản lý sầu riêng cuối vụ nhằm giảm áp lực dư cung

Thái Lan đang đẩy mạnh các biện pháp quản lý sầu riêng trong giai đoạn cuối vụ tại khu vực miền Nam, trong bối cảnh sản lượng năm nay tăng so với năm trước và khoảng 70-80% sản lượng đã được đưa ra thị trường.

Bộ Thương mại Thái Lan đặt mục tiêu hỗ trợ tiêu thụ khoảng 300.000 tấn sầu riêng miền Nam, trong đó hơn 200.000 tấn đã được xử lý, nhằm hạn chế áp lực giảm giá và bảo đảm thu nhập cho nông dân.

Phát biểu trong chuyến công tác tại tỉnh Chumphon ngày 8/8, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Supajee Suthumpun cho biết Bộ Thương mại đã triển khai các biện pháp hỗ trợ thu mua và bình ổn giá từ tháng 6/2026, trước khi sản lượng sầu riêng miền Nam bước vào giai đoạn đưa ra thị trường.

Theo bà Supajee, dù đã bước vào cuối vụ thu hoạch, sầu riêng miền Nam vẫn tiếp tục được đưa ra thị trường. Vì vậy, các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và nông dân cần phối hợp chặt chẽ trong quản lý sản lượng, tiêu thụ và xuất khẩu nhằm duy trì giá ổn định, bảo đảm thu nhập phù hợp cho người trồng và củng cố niềm tin của người mua trong và ngoài nước.

Phó Thủ tướng Thái Lan yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung vào 7 nhiệm vụ gồm chủ động quản lý sản lượng phù hợp với tình hình; duy trì chất lượng và tiêu chuẩn sản phẩm; mở rộng thị trường trong nước và quốc tế; thúc đẩy chế biến để gia tăng giá trị; bảo đảm công bằng trong toàn bộ chuỗi cung ứng; tăng cường phối hợp giữa khu vực nhà nước và tư nhân; và phát triển ngành sầu riêng theo hướng bền vững.

Các cơ quan chức năng cũng được yêu cầu thường xuyên cập nhật số liệu sầu riêng đưa ra thị trường và xây dựng lịch thu hoạch, làm cơ sở triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến tiêu thụ phù hợp với từng thời điểm. Qua đó, sản lượng có thể được phân bổ hợp lý hơn, đồng thời mở rộng cơ hội thị trường và nâng cao thu nhập cho nông dân.

Theo Bộ Thương mại Thái Lan, tính đến ngày 4/8, nước này đã xuất khẩu 1,11 triệu tấn sầu riêng, với tổng trị giá hơn 127.220 triệu baht. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu đang chịu sức ép từ sản lượng tăng, chi phí vận tải gia tăng trong bối cảnh xung đột và sự cạnh tranh từ các nước sản xuất sầu riêng khác.

Để hỗ trợ xuất khẩu, Bộ Thương mại Thái Lan đang phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ vướng mắc tại các cửa khẩu, tránh tình trạng sầu riêng ùn ứ. Thái Lan cũng mở rộng các lựa chọn vận chuyển, trong đó có đường sắt và cửa khẩu Nong Khai, nhằm giảm áp lực đối với hoạt động logistics.

Bên cạnh các giải pháp trước mắt, Bộ Thương mại Thái Lan xác định chế biến là giải pháp dài hạn nhằm giảm áp lực khi sản lượng vượt nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Trong chuyến công tác tại Chumphon, bà Supajee đã thị sát mô hình sử dụng vỏ sầu riêng để sản xuất phân hữu cơ nhằm tận dụng phụ phẩm, giảm chi phí và gia tăng giá trị.

Ngoài sầu riêng, Bộ Thương mại Thái Lan đang triển khai các biện pháp hỗ trợ tiêu thụ măng cụt và một số loại trái cây khác tại miền Nam. Đối với dừa dùng cho chế biến, Bộ đã hỗ trợ tiêu thụ khoảng 4 triệu quả tại tỉnh Chumphon và tiếp tục tìm giải pháp xử lý tình trạng dư thừa.

Bà Supajee cho hay trong thời gian tới, công tác quản lý trái cây sẽ được triển khai với sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, khu vực tư nhân, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và nông dân, từ lập kế hoạch sản xuất, phát triển thị trường, vận chuyển và chế biến đến tận dụng phụ phẩm.

Mục tiêu trước mắt là tiêu thụ hết sản lượng sầu riêng trong vụ hiện tại với mức giá phù hợp, đồng thời từng bước xây dựng hệ thống quản lý sản xuất và thị trường hiệu quả hơn./.



Sầu riêng Thái Lan giảm giá mạnh nhất trong vòng 10 năm Sản lượng tăng mạnh, thời điểm thu hoạch trùng với nhiều vùng trồng khác trong nước cũng như các nước láng giềng, gây áp lực lớn lên thị trường tiêu thụ của sầu riêng Thái Lan.

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