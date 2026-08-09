Chính trị

Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 61 nước Cộng hòa Singapore

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 61 nước Cộng hòa Singapore, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gửi Điện mừng tới các lãnh đạo cấp cao Singapore.

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 61 nước Cộng hòa Singapore (9/8/1965-9/8/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi Điện mừng đến Tổng thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore Lawrence Wong và Tổng thống Tharman Shanmugaratnam; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi Điện mừng đến Thủ tướng Lawrence Wong; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi Điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi Điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Vivian Balakrishnan./.

(TTXVN/Vietnam+)
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