Đồng chí Xaysomphone Phomvihane và những đóng góp to lớn cho quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Đồng chí Xaysomphon Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, đã từ trần ngày 8/8/2026, là tổn thất to lớn không chỉ đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào, mà còn để lại niềm thương tiếc sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em.

Nhìn lại chặng đường hoạt động cách mạng của đồng chí Xaysomphon Phomvihane, chúng ta càng trân trọng và ghi nhận những đóng góp đặc biệt to lớn, tâm huyết của một nhà lãnh đạo xuất sắc đối với việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam anh em.

Đồng chí Xaysomphone Phomvihane sinh ra và trưởng thành trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Là con trai của Chủ tịch Kaysone Phomvihane, vị lãnh đạo kính yêu của nhân dân Lào, người cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, đồng chí Xaysomphone Phomvihane đã sớm tiếp thu, thấm nhuần lý tưởng cách mạng và tình cảm thủy chung, gắn bó giữa hai dân tộc.

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm Trưởng đoàn, viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphon Phomvihane. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, từng trải qua rất nhiều vị trí công tác, từ nhà giáo cho đến lãnh đạo địa phương và trở thành lãnh đạo quan trọng của Đảng, Nhà nước Lào, đồng chí Xaysomphone Phomvihane luôn đem hết trí tuệ, năng lực và nhiệt huyết để phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước Lào phồn vinh, hạnh phúc.

Đặc biệt, ở bất kỳ cương vị công tác nào, đồng chí Xaysomphone Phomvihane cũng luôn dành sự quan tâm đặc biệt, sâu sắc và tình cảm chân thành nhất đối với mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, làm Trưởng đoàn, viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphon Phomvihane. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Đồng chí luôn coi việc giữ gìn, vun đắp và phát triển tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào là mệnh lệnh từ trái tim, là di huấn vô giá của các thế hệ lãnh đạo tiền bối mà đồng chí có trách nhiệm kế thừa và phát huy.

Trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Lào, đồng chí Xaysomphone Phomvihane đã có những đóng góp vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam-Lào đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thay mặt Đảng, Nhà nước gắn Huân chương Hồ Chí Minh cho đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước, nhân kỷ niệm 55 năm Ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962- 5/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam- Lào (18/7/1977- 18/7/2017). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đồng chí đã chỉ đạo sát sao các cơ quan của Quốc hội Lào tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan của Quốc hội Việt Nam trong trao đổi kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế kinh tế-xã hội, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; chỉ đạo phối hợp và hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam triển khai nhiều chương trình giám sát chung đối với các dự án hợp tác trọng điểm của hai nước, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư, thương mại và kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng.

Đồng chí Xaysomphone Phomvihane luôn chú trọng việc tăng cường giao lưu chuyên môn và đào tạo cán bộ, không chỉ nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai cơ quan lập pháp của hai nước, mà còn giúp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, đại biểu Quốc hội Lào.

Đồng chí cũng luôn tích cực thúc đẩy các chương trình tập huấn, hội thảo chuyên đề giữa Quốc hội hai nước Việt Nam-Lào, góp phần hiện đại hóa hoạt động nghị viện tại Lào.

Một trong những dấu ấn nổi bật của đồng chí Xaysomphone Phomvihane trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Lào là việc phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam tổ chức thành công nhiều sự kiện ngoại giao nghị viện tầm vóc, tiêu biểu là Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).

Đây là cơ chế hợp tác mới, có ý nghĩa chiến lược nhằm tăng cường gắn kết kênh lập pháp, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững cho khu vực.

Trong ký ức của các nhà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane luôn gắn liền với sự gần gũi, ấm áp và chân thành.

Các chuyến thăm chính thức của đồng chí tới Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao nhà nước, mà còn là những cuộc trở về của một người anh em, người đồng chí thân thiết. Mỗi chuyến thăm của đồng chí đến Việt Nam đều để lại những dấu ấn sâu sắc về nội dung hợp tác.

Trong vấn đề thúc đẩy hợp tác hai nền kinh tế Việt Nam-Lào, đồng chí Xaysomphone Phomvihane luôn trăn trở và dành nhiều tâm huyết cho việc kết nối tuyến đường bộ, đường sắt Việt Nam-Lào, mở hướng ra biển cho kinh tế Lào thông qua các cảng biển của Việt Nam (như cảng Vũng Áng), tạo động lực phát triển mới cho cả hai quốc gia.

Về gia tăng kim ngạch thương mại và đầu tư, đồng chí luôn tích cực kêu gọi và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư, kinh doanh tại Lào trong các lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp công nghệ cao, khai khoáng, năng lượng tái tạo và dịch vụ tài chính-ngân hàng.

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane thăm cánh đồng lúa ST25 tại xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng (18/12/2024). (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Nhận thức rõ nhân lực là chìa khóa phát triển, đồng chí Xaysomphone Phomvihane luôn thúc đẩy mở rộng hợp tác giáo dục-đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giữa hai nước, luôn ủng hộ mạnh mẽ việc mở rộng các chương trình học bổng, nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào tại các trường đại học Việt Nam, coi đây là gốc rễ để nuôi dưỡng tình hữu nghị cho các thế hệ tương lai.

Đồng chí Xaysomphone Phomvihane cũng đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử quan hệ đặc biệt Việt-Lào cho thế hệ trẻ hai nước.

Đồng chí đã nhiều lần nhấn mạnh: “Mối quan hệ Việt Nam-Lào là tài sản vô giá, được xây dựng bằng xương máu của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân hai nước. Nhiệm vụ của chúng ta là phải giữ gìn tài sản đó như giữ gìn con ngươi của mắt mình và truyền lại cho muôn đời sau.”

Không chỉ trong phạm vi hợp tác song phương, đồng chí Xaysomphone Phomvihane còn đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn nghị viện đa phương khu vực và thế giới, như Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA); Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU); Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF).

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane cùng các đại biểu bấm nút khai trương sách điện tử “50 năm quan hệ giữa Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và Quốc hội nước CHDCND Lào - Hợp tác toàn diện và phát triển” (Vientiane, 1/12/2025). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trên các diễn đàn này, đồng chí Xaysomphone Phomvihane đã luôn phối hợp chặt chẽ với đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, thể hiện sự đồng thuận cao, tham vấn lẫn nhau và hỗ trợ nhau bảo vệ các lợi ích chiến lược của mỗi nước, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Tinh thần phối hợp nhịp nhàng đó đã nâng cao vị thế ngoại giao nghị viện của cả Lào và Việt Nam trên trường quốc tế.

Đồng chí Xaysomphone Phomvihane mất đi, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào mất đi một người lãnh đạo tài năng và mẫu mực, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mất đi một người bạn gần gũi, thân thiết và thủy chung, một người đồng chí luôn kề vai sát cánh.

Mặc dù đồng chí Xaysomphone Phomvihane đã ra đi mãi mãi, nhưng những thành tựu và đóng góp to lớn, những dấu ấn đậm nét mà đồng chí để lại cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào sẽ vẫn mãi tồn tại với thời gian.

Tình cảm chân thành, tầm nhìn chiến lược và những đóng góp bền bỉ của đồng chí cho việc tăng cường, vun đắp và phát triển tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào sẽ tiếp tục là nguồn động lực, là nền tảng vững chắc để thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục gìn giữ, phát huy.

Nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang của đồng chí Xaysomphone Phomvihane, chúng ta càng thêm trân trọng giá trị thiêng liêng của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam sẽ tiếp tục được vun đắp, phát triển, nở hoa kết trái, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực, cũng như trên thế giới./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane Chiều 9/8/2026, tại thủ đô Vientiane (Lào), đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào.