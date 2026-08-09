Hà Nội đề xuất sáp nhập hai sở, thành lập Sở Ngoại vụ

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến xem xét, quyết nghị phương án thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), diễn ra ngày 10/8.

Nếu được thông qua, số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ giảm từ 15 xuống còn 14 đầu mối.

Theo Tờ trình số 344/TTr-UBND ngày 7/8/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, phương án trình Hội đồng Nhân dân thành phố gồm bốn nội dung: Thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở sáp nhập Sở Quy hoạch-Kiến trúc vào Sở Xây dựng; thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao; thành lập Sở Ngoại vụ; tổ chức lại Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố sau khi chuyển giao chức năng, nhiệm vụ về công tác đối ngoại.

Hiện, thành phố Hà Nội có 15 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, gồm: Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Thanh tra thành phố; Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố; Sở Dân tộc và Tôn giáo; Sở Du lịch; Sở Quy hoạch-Kiến trúc.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, năm 2025, thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, Hà Nội đã giảm 6 cơ quan chuyên môn, tương ứng 29% so với năm 2024. Việc tiếp tục rà soát, kiện toàn lần này nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức phù hợp với thực tiễn vận hành; tập trung, thống nhất đầu mối quản lý; nâng cao năng lực tham mưu, điều phối và quản trị phát triển.

Đề xuất hợp nhất các lĩnh vực có liên quan

Theo phương án được trình, Sở Xây dựng dự kiến được thành lập trên cơ sở sáp nhập Sở Quy hoạch-Kiến trúc vào Sở Xây dựng. Nếu phương án được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua, Sở Xây dựng sau sắp xếp dự kiến có 14 phòng chuyên môn, giảm 11 phòng, tương ứng 44%; có 6 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó 3 đơn vị tiếp tục được sắp xếp theo lộ trình.

Cơ quan này dự kiến tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân thành phố quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và an toàn giao thông theo quy định.

Phương án cũng đề xuất thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao. Sau sắp xếp, cơ quan này dự kiến có 10 phòng chuyên môn, giảm 3 phòng, tương ứng 23,1%; có 14 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 2 đơn vị, tương ứng 12,5%.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nếu được thành lập, sẽ tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân thành phố quản lý nhà nước về văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; báo chí; xuất bản, in, phát hành; phát thanh và truyền hình; thông tin điện tử; thông tấn; thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại; quảng cáo cùng một số lĩnh vực liên quan.

Đối với Sở Ngoại vụ, Ủy ban Nhân dân thành phố đề xuất thành lập cơ quan này trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế, tài chính và tài sản có liên quan từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố.

Theo phương án, Sở Ngoại vụ dự kiến có 4 phòng gồm: Văn phòng, Phòng Hợp tác quốc tế, Phòng Lãnh sự và Phòng Lễ tân; được bố trí 45 biên chế công chức.

Trong số này, 30 biên chế dự kiến được tiếp nhận lại từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố và 15 biên chế được bổ sung từ nguồn dự phòng của thành phố. Trước mắt, trụ sở tại số 43 Lý Thái Tổ được đề xuất làm địa điểm làm việc tạm thời của cơ quan này.

Sau khi chuyển giao chức năng, nhiệm vụ về công tác đối ngoại, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố được đề xuất tổ chức lại với 8 phòng chuyên môn, Ban Tiếp công dân thành phố và 2 đơn vị sự nghiệp công lập. Biên chế dự kiến gồm 141 công chức và 116 viên chức cùng số lao động hợp đồng theo quy định.

Theo tính toán của Ủy ban Nhân dân thành phố, nếu toàn bộ phương án được thông qua, số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ còn 14, giảm một đầu mối, tương ứng 6,7% so với hiện nay.

Không để gián đoạn việc phục vụ người dân, doanh nghiệp

Tại Báo cáo thẩm tra số 126/BC-BPC ngày 8/8/2026, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố cơ bản nhất trí với sự cần thiết và phương án thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn do Ủy ban Nhân dân thành phố trình.

Ban Pháp chế đề nghị việc giảm đầu mối phải gắn với cơ cấu lại thực chất chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bên trong, vị trí việc làm và đội ngũ cán bộ, công chức; bảo đảm rõ chức năng, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, không chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ, không làm gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước và việc phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đối với phương án sáp nhập Sở Quy hoạch-Kiến trúc vào Sở Xây dựng, cơ quan thẩm tra nhận định Sở Xây dựng sau sắp xếp sẽ quản lý phạm vi rất rộng, gồm nhiều lĩnh vực lớn, chuyên sâu, có khối lượng công việc cao và tác động trực tiếp đến phát triển đô thị, đầu tư, xây dựng và đời sống dân sinh.

Ban Pháp chế đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố đặc biệt quan tâm bảo đảm năng lực tham mưu chuyên sâu, phân định rõ trách nhiệm giữa các đơn vị bên trong; không để phát sinh tình trạng quá tải, kéo dài thời gian xử lý công việc hoặc hình thành thêm tầng nấc trung gian. Sau một thời gian vận hành, thành phố cần tổ chức đánh giá thực chất để kịp thời điều chỉnh những bất cập phát sinh.

Đối với phương án thành lập Sở Ngoại vụ, Ban Pháp chế đề nghị làm rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn; phân định trách nhiệm quản lý nhà nước về đối ngoại với thông tin đối ngoại và hoạt động hợp tác quốc tế chuyên ngành của các sở, ngành. Sở Ngoại vụ được định hướng là đầu mối điều phối chung về đối ngoại, gắn hoạt động đối ngoại với thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao vị thế Thủ đô.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị thành phố xây dựng kế hoạch chuyển giao cụ thể, xác định rõ thời điểm và trách nhiệm của từng cơ quan; bảo đảm bộ máy mới có thể hoạt động ngay sau khi được thành lập, không làm gián đoạn công tác quản lý nhà nước và giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân.

Việc thay đổi cơ quan thực hiện nhiệm vụ không được làm ảnh hưởng đến giá trị pháp lý của các văn bản, quyết định, giấy phép và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được ban hành hợp pháp; đồng thời không làm phát sinh thêm thủ tục, chi phí đối với người dân và doanh nghiệp.

Đề nghị miễn nhiệm 11 Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố

Trong hồ sơ trình kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 đối với 11 người không còn thuộc cơ cấu Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố theo Nghị quyết số 50/2026/NQ-HĐND.

Các nhân sự được đề nghị miễn nhiệm gồm: ông Trần Đức Hoạt, Chánh Thanh tra thành phố; ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Xây dựng; ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Công Thương; ông Lê Thanh Nam, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc; bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch; ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế; ông Nguyễn Sỹ Trường, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Tờ trình nêu rõ, việc đề nghị miễn nhiệm nhằm bảo đảm số lượng, cơ cấu Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố theo quy định mới, không xuất phát từ vi phạm, khuyết điểm và không đồng thời làm thay đổi chức vụ người đứng đầu cơ quan, đơn vị mà các nhân sự đang đảm nhiệm.

Theo Nghị quyết số 50/2026/NQ-HĐND, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có không quá 6 Ủy viên, gồm người đứng đầu các cơ quan chuyên môn tham mưu về Văn phòng, Tài chính, Nội vụ và Tư pháp; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Các phương án thành lập, tổ chức lại cơ quan chuyên môn và miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố nêu trên sẽ chỉ có giá trị thực hiện sau khi được Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét, quyết nghị theo thẩm quyền./.

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