Đại biểu Quốc hội đề xuất kết nối dữ liệu để ngăn chặn hành vi rửa tiền

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 9/8, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.

Bên hành lang Quốc hội, một số đại biểu đánh giá cao tầm quan trọng của các dự án luật trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời đưa ra nhiều góp ý thiết thực.

Đại biểu Nguyễn Đặng Ân (Lạng Sơn) bày tỏ sự thống nhất cao với việc bổ sung quy định về quyền thu thập thông tin, dữ liệu; luật hóa nhiệm vụ lập, phân tích trạng thái đầu tư quốc tế (IIP) và nguyên tắc hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo đại biểu, việc cho phép Ngân hàng Nhà nước áp dụng một số tỷ lệ an toàn linh hoạt sẽ góp phần hạn chế tình trạng đô la hóa, tăng cường vị thế đồng Việt Nam.

Cũng theo đại biểu, việc dự thảo Luật bổ sung những quy định bảo vệ người báo cáo, tố cáo và cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền là một cơ chế rất quan trọng nhằm khuyến khích phát hiện, đấu tranh với các hành vi rửa tiền và tội phạm tài chính, đồng thời bảo đảm sự thống nhất với pháp luật về tố cáo.

Đại biểu Quốc hội phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Nhất trí với nội dung này trong dự thảo Luật, song đại biểu Nguyễn Đặng Ân cũng lưu ý rằng, Chính phủ cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế chia sẻ và kết nối dữ liệu rủi ro giữa Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Hải quan, Thuế và các tổ chức tín dụng trong bối cảnh giao dịch, số thanh toán điện tử và tài sản mã hóa phát triển nhanh.

Nếu chỉ bổ sung nghĩa vụ báo cáo mà chưa hình thành cơ chế chia sẻ dữ liệu hiệu quả thì khả năng phát hiện sớm các giao dịch đáng ngờ, giao dịch bất thường thì sẽ bị hạn chế.

Cùng quan điểm, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) nhấn mạnh tính cấp thiết của việc chống rửa tiền và kiểm soát dòng ngoại tệ nhằm bảo vệ giá trị đồng tiền Việt Nam, tránh tình trạng "chảy máu" ngoại tệ.

Đại biểu nhấn mạnh, thực tế việc lợi dụng các lý do như chữa bệnh, du học để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài vẫn diễn ra. Do đó, luật cần quy định rạch ròi, bịt các lỗ hổng trong kiểm soát chuyển tiền qua biên giới.

Đối với quản lý tài sản mã hóa và các đối tượng nghi ngờ rửa tiền, đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng, các quy định pháp luật cần khống chế ở dạng khung cốt lõi, minh bạch.

Việc xác định đối tượng nghi ngờ phải đi kèm cơ chế kiểm chứng, chứng minh rõ ràng để tránh gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân.

Trách nhiệm phối hợp giữa Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và chính quyền các cấp cũng cần được phân định rõ để nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm tài chính./.

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về ngân hàng và phòng, chống rửa tiền Dự thảo luật sửa đổi nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền, tăng cường quản lý ngân hàng và đáp ứng yêu cầu quốc tế của FATF, OECD.