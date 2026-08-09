50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan: Viết tiếp câu chuyện từ trái tim

Chúng tôi đến thăm Phó Giáo sư, Tiến sỹ Anatchai Rattakul trong những ngày tháng Tám mùa Thu lịch sử, khi cả Thái Lan và Việt Nam đang có nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, để nghe ông kể lại câu chuyện cách đây nửa thế kỷ, khi cha ông, Bộ trưởng Ngoại giao Bhichai Rattakul, được giao nhiệm vụ cải thiện quan hệ của Thái Lan với các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam.

Với một trái tim chân thành và thiện chí, ông Bhichai Rattakul đã góp phần đưa quan hệ Thái Lan-Việt Nam sang một trang mới.

Trong căn phòng ấm cúng còn lưu giữ nhiều kỷ vật của người cha đáng kính, ông Anatchai cho biết việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1976 được cha ông coi là thành tựu tự hào nhất với tư cách là một chính trị gia. Điều này đã được chính cha ông khẳng định trong cuộc trả lời phỏng vấn riêng biệt hồi tháng 2/2021 với nhà báo kỳ cựu Suthichai Yun, nhà sáng lập kiêm giám đốc biên tập của The Nation và nhiều kênh tin tức khác tại Thái Lan.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Anatchai cho biết, vào thời điểm năm 1976, ông là thư ký giúp việc cho Thứ trưởng Ngoại giao Lek Nana, thường xuyên nhận chỉ đạo từ cha để truyền đạt lại với cấp trên. Vì vậy, ông thấu hiểu những khó khăn, thách thức mà cha mình đã trải qua trong nỗ lực thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Seni Pramoj giao phó.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Anatchai Rattakul với những hình ảnh kỷ niệm về người cha đáng kính. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

“Bố tôi đã đến Việt Nam đàm phán với hai bàn tay trắng và một trái tim chân thành”, ông Anatchai kể lại. Khi đó, cha ông đã nói: “Tôi đến đây tay không, tôi không có gì để cống hiến. Điều duy nhất tôi có thể cho đi là tấm lòng của mình. Tôi làm điều này xuất phát từ tấm lòng, với mong muốn gác lại quá khứ, trở thành bạn bè và cùng nhau làm việc để phát triển đất nước.”

Sự chân thành của cha ông dẫn đến sự kiện lịch sử ngày 6/8/1976 khi Bộ trưởng Ngoại giao hai nước -ông Bhichai Rattakul và ông Nguyễn Duy Trinh- ký hiệp định thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan-Việt Nam tại Hà Nội. Ông Bhichai có một niềm tin mãnh liệt rằng hành động của mình là đúng đắn và mang lại lợi ích cho đất nước.

“Cộng đồng người Việt ở Thái Lan rất đông và họ rất cảm mến cha tôi,” ông Anatchai nói. “Khi cha tôi trở lại Thái Lan, ông không bỏ lỡ một dịp kỷ niệm Quốc khánh nào của Việt Nam và ở đó, kiều bào vây quanh ông, cảm ơn ông vì đã thiết lập quan hệ hữu nghị với Việt Nam.”

Tiếp bước cha mình, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Anatchai cũng góp phần vun đắp cho mối quan hệ với Việt Nam ngày một gắn kết. Trong nhiều năm, với tiếng nói và tầm ảnh hưởng của mình trong Ủy ban Hướng đạo châu Á-Thái Bình Dương, ông đã sát cánh, ủng hộ và tạo điều kiện giúp Hướng đạo Việt Nam (PSVN) trong quá trình xây dựng năng lực lãnh đạo và tái gia nhập Tổ chức Hướng đạo Thế giới (WOSM) vào năm 2019.

Sau 50 năm kể từ ngày người cha đáng kính của ông đặt bút ký biên bản thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, ông Anatchai tự hào mối quan hệ hữu nghị Thái Lan-Việt Nam đang ngày càng tốt đẹp.

Ông cho biết Thủ tướng Thái Lan đương nhiệm Anutin Charnvirakul trong nhiều phát biểu gần đây luôn nhắc đến Việt Nam rằng: “ Chúng ta có mối quan hệ tương hỗ. Đã đến lúc Thái Lan và Việt Nam nắm tay đồng hành cùng nhau để làm cho ASEAN lớn mạnh hơn trên thế giới.”

Nhìn về tương lai, Phó Giáo sư Tiến sỹ Anatchai tin tưởng mối quan hệ Thái Lan-Việt Nam sẽ ngày càng gắn bó như một gia đình. “Người Việt Nam và người Thái Lan không khác gì nhau. Chúng ta giống nhau và có thể đồng hành với nhau trong tình thân ái,” ông chia sẻ.

Ông cũng mong muốn rằng sẽ ngày càng có nhiều trường học giảng dạy tiếng Việt tại Thái Lan và nhiều trường giảng dạy tiếng Thái tại Việt Nam để nhân dân hai nước thêm hiểu biết và gắn bó với nhau.

Ông nhấn mạnh: “Không chỉ là thương mại hay đầu tư mà chúng ta cần xây dựng tình hữu nghị giữa nhân dân với nhân dân để cùng nhau tiến bước,” ông nói./.

Việt Nam-Thái Lan nhất trí thúc đẩy triển khai thực chất Chiến lược "Ba kết nối" Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Thái Lan nhất trí thúc đẩy Chiến lược "Ba kết nối," tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, doanh nghiệp, địa phương và các chiến lược phát triển bền vững.

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