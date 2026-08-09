Thái Lan tạm hoãn siêu dự án hàng chục tỷ USD kết nối hai vùng biển

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thái Lan đã quyết định tạm hoãn dự án cầu cạn Chumphon-Ranong trị giá 1.000 tỷ baht (khoảng 30 tỷ USD) nhằm kết nối Vịnh Thái Lan với Biển Andaman, do khối lượng hàng hóa hiện tại chưa đủ để bảo đảm hiệu quả kinh tế cho khoản đầu tư quy mô lớn này.



Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết chính phủ sẽ xem xét lại kế hoạch khi nhu cầu vận tải và lượng hàng hóa tăng lên mức có thể giúp dự án trở nên khả thi về kinh tế.

Trong thời gian trước mắt, Chính phủ Thái Lan sẽ tập trung phát triển một tuyến giao thông quy mô nhỏ hơn nhằm hoàn thiện kết nối giữa khu vực bờ Biển Andaman và Vịnh Thái Lan, đồng thời mở rộng Cảng Ranong để tăng khả năng tiếp nhận và trung chuyển hàng hóa, container.



Thủ tướng Anutin đồng thời nhấn mạnh việc hoàn thiện tuyến kết nối này có thể tạo thêm một hành lang vận tải mới, giúp hàng hóa di chuyển giữa hai vùng biển mà không nhất thiết phải qua Bangkok.



Theo định hướng được ông Anutin nêu, về lâu dài, hàng hóa từ châu Âu có thể đi vào Thái Lan qua Ranong, sau đó được vận chuyển về phía Bắc và dọc theo phía Tây nước này trước khi tiếp tục tới Trung Quốc. Ở chiều ngược lại, hàng hóa của Thái Lan cũng có thể qua Ranong để tiếp cận các thị trường Ấn Độ, Trung Đông và châu Âu.



Thủ tướng Thái Lan cho biết dự án cầu cạn quy mô lớn sẽ tiếp tục được cân nhắc dựa trên nhu cầu thực tế và ý kiến của người dân địa phương. Chính phủ sẽ lắng nghe ý kiến công chúng và đánh giá phương án phù hợp nhất đối với cả lợi ích phát triển của Thái Lan và tỉnh Ranong./.

Thái Lan đối mặt với rủi ro kinh tế do xung đột tại Trung Đông Tình hình Trung Đông đang ngày càng gây thêm áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu nên Thái Lan đã vạch ra 4 kịch bản khả thi để đánh giá lại quỹ đạo kinh tế của Thái Lan trong năm nay.