Tham vọng mở rộng “cây cầu” thương mại châu Á - Mỹ Latinh

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ trưởng Thương mại Indonesia Budi Santoso ngày 9/8 cho biết nước này và Brazil đang xem xét xây dựng Thỏa thuận Thương mại ưu đãi (PTA) với Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), coi đây là bước đi thực tế ban đầu nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại và mở rộng kết nối hàng hóa giữa thị trường châu Á và khu vực Mỹ Latinh.



Trước đó, tại cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Phát triển, Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ Brazil Márcio Fernando Elias Rosa bên lề Hội nghị Bộ trưởng Thương mại BRICS tại Jaipur (Ấn Độ), Bộ trưởng Budi Santoso cũng bày tỏ kỳ vọng Brazil sẽ hỗ trợ xây dựng đồng thuận giữa các thành viên Mercosur, qua đó thúc đẩy tiến trình đàm phán Thỏa thuận Thương mại ưu đãi.



Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Indonesia-Mercosur (CEPA) chưa đạt tiến triển đáng kể. Theo Bộ trưởng Budi, sự khác biệt quan điểm giữa các thành viên Mercosur về hình thức hợp tác thương mại với Indonesia là một trong những yếu tố khiến tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Indonesia-Mercosur gặp khó khăn.



Mercosur hiện gồm Brazil, Argentina, Paraguay, Uruguay và Bolivia. Việc thiết lập một khuôn khổ thương mại ưu đãi được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để hàng hóa giữa hai khu vực tiếp cận thị trường của nhau thuận lợi hơn.



Theo Bộ trưởng Budi, Brazil có thể trở thành một trong những cửa ngõ đưa hàng hóa từ châu Á vào thị trường Mỹ Latinh, trong khi Indonesia có thể đóng vai trò đầu mối giúp các sản phẩm của Brazil tiếp cận sâu hơn thị trường châu Á. Ông nhấn mạnh hợp tác thương mại giữa hai nước không chỉ mang lại lợi ích song phương mà còn có thể mở rộng khả năng tiếp cận thị trường của mỗi bên trong khu vực.



Về phía Brazil, Bộ trưởng Márcio Fernando Elias Rosa hoan nghênh đề xuất và cho biết sẵn sàng tiếp tục thảo luận về hợp tác giữa Indonesia và Mercosur. Brazil sẽ nghiên cứu thêm đề xuất trước khi quyết định các bước đi tiếp theo.

Quan hệ thương mại giữa hai nước đang có quy mô đáng kể.

Trong 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại Indonesia - Brazil đạt 3,53 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Indonesia đạt 1,17 tỷ USD. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 7 tỷ USD, với xuất khẩu của Indonesia sang Brazil đạt 2,21 tỷ USD.



Các mặt hàng Indonesia xuất khẩu chủ yếu sang Brazil gồm dầu mỡ động, thực vật; phương tiện và phụ tùng; máy móc, thiết bị điện; cao su và các sản phẩm từ cao su; nhiên liệu khoáng sản. Ở chiều ngược lại, Indonesia nhập khẩu từ Brazil các sản phẩm như phụ phẩm và phế liệu ngành công nghiệp thực phẩm, đường và bánh kẹo, bông, thuốc lá, quặng và các sản phẩm từ kim loại.



Việc thúc đẩy Thỏa thuận Thương mại ưu đãi có thể tạo thêm một kênh hợp tác trong trường hợp đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Indonesia-Mercosur tiếp tục gặp trở ngại, đồng thời mở rộng kết nối thương mại giữa hai khu vực có khoảng cách địa lý lớn nhưng còn nhiều dư địa hợp tác. Nếu đạt được đồng thuận, khuôn khổ này có thể trở thành nền tảng để hai bên từng bước hướng tới một quan hệ kinh tế toàn diện hơn./.

Chính phủ Indonesia khởi công 13 siêu dự án trị giá 7 tỷ USD Các siêu dự án này có mục tiêu cốt lõi là củng cố an ninh năng lượng và khoáng sản của quốc gia, hiện thực hóa tham vọng tự chủ năng lượng và giảm thiểu sự phụ thuộc vào nguồn cung nhập khẩu.