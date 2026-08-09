Vụ xả súng tại Thái Lan: Cảnh sát tiết lộ hành vi của nghi phạm trước khi gây án

Cảnh sát Thái Lan ngày 9/8 cho biết thiếu niên 14 tuổi gây ra vụ xả súng khiến 8 người thiệt mạng làm rúng động nước này từng mang khẩu súng BB (một loại súng hơi) đến trường và xem các video có nội dung bạo lực trên mạng xã hội.

Theo nhà chức trách, nam sinh này đã dùng khẩu súng của ông mình để sát hại ông bà tại nhà ở khu vực phía Bắc Bangkok ngày 7/8, sau đó mang súng đến trường trung học và nổ súng khiến 5 giáo viên, nhân viên nhà trường cùng một nữ sinh 12 tuổi thiệt mạng. Sau vụ tấn công, đối tượng đã tự sát.

Cảnh sát cho biết nữ sinh 12 tuổi bị thương trong vụ xả súng đã tử vong ngày 8/8, nâng tổng số người thiệt mạng trong vụ tấn công tại trường lên 8 người.

Phó Tư lệnh Cảnh sát khu vực Bangkok và vùng phụ cận Atthapol Anusit cho biết các điều tra viên đã lấy lời khai của 17 nhân chứng, đồng thời kiểm tra máy tính và điện thoại của nam sinh này nhằm xác định nguyên nhân thực sự dẫn đến vụ việc.

Theo ông Atthapol, lịch sử sử dụng máy tính cho thấy nam sinh từng xem các video bạo lực trên mạng xã hội. Các nhân chứng cũng cho biết thiếu niên này đã mang một khẩu súng BB đến trường vào năm ngoái, nhưng khẩu súng sau đó bị một giáo viên thu giữ.

Cảnh sát cho biết nam sinh bắt đầu quan tâm đến súng khoảng 1-2 năm trước và học cách sử dụng súng thông qua các nội dung trên mạng xã hội. Nhà chức trách đang tiếp tục kiểm tra các thiết bị điện tử của để làm rõ mức độ ảnh hưởng của những nội dung này đối với hành vi của đối tượng.

Nam sinh sống cùng ông bà từ năm 2 tuổi sau khi cha mẹ ly thân. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho rằng nam sinh có thể đã chịu áp lực liên quan đến việc học tập. Bà của học sinh này, một trong những nạn nhân, từng là giáo viên và được cho là khá nghiêm khắc với cháu trong chuyện học hành.

Theo truyền thông địa phương, cha của nam sinh đã lên tiếng xin lỗi xã hội về hành động của con trai mình.

Vụ xả súng một lần nữa làm dấy lên tranh luận về thực trạng sở hữu súng tại Thái Lan, nơi ước tính có khoảng 10 triệu khẩu súng đang lưu hành, tương đương cứ 7 người dân thì 1 người sở hữu súng, qua đó thuộc nhóm có tỷ lệ sở hữu súng cao tại khu vực.

Sau vụ việc trên, giới chức Thái Lan cam kết tăng cường các quy định kiểm soát súng. Những cam kết tương tự cũng từng được đưa ra sau các vụ xả súng trước đây, nhưng chưa ngăn chặn được tình trạng bạo lực bằng súng tiếp diễn./.

Thái Lan xây dựng tiêu chuẩn an toàn trường học quốc gia sau vụ xả súng Các trường học bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ thông qua các kênh tư vấn sức khỏe tâm thần, gồm đường dây nóng 1300 và 1323, dịch vụ trò chuyện trực tuyến và hệ thống đặt lịch.