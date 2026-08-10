Thủ tướng Lê Minh Hưng viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

Đồng chí Xaysomphone Phomvihane đã ra đi mãi mãi nhưng những thành tựu và đóng góp to lớn, những dấu ấn đậm nét mà đồng chí để lại cho mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào sẽ vẫn mãi tồn tại với thời gian.