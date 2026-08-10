Thủ tướng Lê Minh Hưng viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

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Đột phá thể chế và quản trị quốc gia để tạo năng lực phát triển mới
Theo chuyên gia, để hiện thực hóa đổi mới mô hình phát triển, cần tạo chuyển biến đồng bộ xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính, quản trị quốc gia hiện đại.
Đề nghị xem xét cấm sử dụng hòa giải với các vụ bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em
Đại biểu Lưu Thị Thúy Hằng (Phú Thọ) đề nghị Quốc hội xem xét sửa đổi quy định tại Điều 3 theo hướng nghiêm cấm sử dụng hòa giải đối với các vụ việc bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, mua bán người.
Mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa: Khi “hạnh phúc” trở thành thước đo quản trị
Để “hạnh phúc” không dừng lại ở một thông điệp giàu ý nghĩa, Thư Lâm phải chuyển khái niệm tưởng như định tính này thành những kết quả cụ thể, có thể đo đếm, kiểm chứng và được người dân xác nhận.
Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư khu phức hợp y tế hơn 14.200 tỷ đồng
Ngày 10/8, tại Kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân thành phố, Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội đã được phê duyệt, mức đầu tư khoảng 14.229 tỷ đồng.
Quốc hội dành một phút mặc niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane
Trước khi vào nội dung chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, sáng 10/8, Quốc hội dành một phút mặc niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.
Hà Nội thông qua phương án sắp xếp, còn 14 cơ quan chuyên môn
Hà Nội đã thông qua phương án sắp xếp, giảm 1 đầu mối, tổ chức lại các sở ngành nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam-Australia xây dựng, triển khai chiến lược kết nối khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tầm nhìn dài hạn
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược kết nối về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với tầm nhìn dài hạn.
Bộ trưởng Ngoại giao Winston Peters: Việt Nam là đối tác quan trọng của New Zealand
Theo Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần duy trì tính thiết thực của quan hệ hai nước, tập trung vào kết quả thực chất.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane
Sáng 10/8, tại Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư đến viếng và ghi sổ tang đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào.
Đại biểu Quốc hội dành một phút mặc niệm cố Chủ tịch Quốc hội Lào
Tại chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khoá XVI, sáng 10/8, tại Hà Nội, đại biểu Quốc hội dành một phút mặc niệm cố Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.
Quan hệ Việt Nam-New Zealand đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới
Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo thêm động lực để đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-New Zealand phát triển lên tầm cao mới.
Đồng chí Xaysomphone Phomvihane và dấu ấn đậm nét vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào
Đồng chí Xaysomphone Phomvihane đã ra đi mãi mãi nhưng những thành tựu và đóng góp to lớn, những dấu ấn đậm nét mà đồng chí để lại cho mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào sẽ vẫn mãi tồn tại với thời gian.
Chuyên gia Australia: Kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo xung lực mới cho hợp tác kinh tế song phương
Theo Tiến sỹ Frank Alafaci, bước phát triển tiếp theo của quan hệ kinh tế song phương Việt Nam-Australia không chỉ dừng ở việc gia tăng kim ngạch thương mại mà cần hướng tới xây dựng các liên doanh...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Tech Connect tại Đại học Công nghệ Sydney
Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Australia, sáng 10/8/2026 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Diễn đàn Khoa học-Công nghệ-Đổi mới sáng tạo, Giáo dục-Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Tech Connect tại Đại học Công nghệ Sydney.
Bộ Công an và Bộ Quốc phòng Việt Nam viếng đồng chí Xaysomphone Phomvihane
Tại lễ viếng đồng chí Xaysomphone Phomvihane ở Vientiane, các đoàn đại biểu Việt Nam bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc và trân trọng những đóng góp của đồng chí đối với quan hệ Việt Nam-Lào.
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Dự thảo luật có nhiều điểm mới, tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Thông cáo báo chí số 07 Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
Ngày 9/8, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI thảo luận nhiều dự án luật, trong đó tập trung các vấn đề về ngân hàng, phòng chống rửa tiền, xuất bản điện tử, phổ biến pháp luật trên nền tảng số và quản trị AI.
50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan: Viết tiếp câu chuyện từ trái tim
Tiếp bước cha mình, PGS.TS Anatchai cũng góp phần vun đắp cho mối quan hệ với Việt Nam ngày gắn kết, ông đã sát cánh, ủng hộ, tạo điều kiện giúp PSVN trong quá trình xây dựng năng lực lãnh đạo.
Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 61 nước Cộng hòa Singapore
Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 61 nước Cộng hòa Singapore, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gửi Điện mừng tới các lãnh đạo cấp cao Singapore.
Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong bối cảnh bùng nổ mạng xã hội
Việc ban hành luật này sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc hơn, hiệu quả hơn trong bối cảnh nhiều dạng vi phạm pháp luật mới, đặc biệt là vi phạm pháp luật trên các không gian mới, môi trường mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Australia
Tối 9/8/2026 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thành phố Sydney, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia từ ngày 9-12/8/2026, theo lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Australia
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Australia phát triển mạnh mẽ, là dấu mốc quan trọng nhằm đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
Hà Nội đề xuất sáp nhập hai sở, thành lập Sở Ngoại vụ
Hà Nội dự kiến sắp xếp lại một số cơ quan chuyên môn, trong đó sáp nhập Sở Quy hoạch-Kiến trúc vào Sở Xây dựng và thành lập Sở Ngoại vụ, qua đó giảm tổng số đầu mối từ 15 xuống còn 14 cơ quan.
Đại biểu Quốc hội đề xuất kết nối dữ liệu để ngăn chặn hành vi rửa tiền
Các đại biểu cho rằng bên cạnh hoàn thiện quy định pháp luật, cần xây dựng cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa Ngân hàng Nhà nước, Công an, Thuế, Hải quan và các tổ chức tín dụng để kịp thời phát hiện rủi ro.
Điện chia buồn Đồng chí Saysomphone Phomvihane, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào, từ trần
Được tin Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane từ trần ngày 8/8, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi Điện chia buồn tới Lào.
Chủ tịch Quốc hội hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith
Chiều 9/8/2026, tại thủ đô Vientiane (Lào), đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội hội kiến đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.
Phát huy vai trò "đại sứ văn hóa, đất nước và con người Việt Nam" của kiều bào
Đại biểu Trần Thị Hồng An đề xuất luật hóa cơ chế phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho người Việt Nam ở nước ngoài, đẩy mạnh chuyển đổi số để kiều bào thuận lợi tiếp cận thông tin pháp lý.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane
Chiều 9/8/2026, tại thủ đô Vientiane (Lào), đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào.
Hình thành ba vòng kiểm soát chặt chẽ để nâng cao chất lượng ngành xuất bản
Dự thảo sửa đổi Luật Xuất bản nêu lên các vấn đề đổi mới quản lý, phát triển xuất bản trong môi trường số, hoàn thiện quy định về xuất bản phẩm điện tử, lưu chiểu, phát hành.
Hoàn thiện quy định lưu chiểu, siết quản lý xuất bản phẩm điện tử
Các đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện quy định về lưu chiểu, phát hành xuất bản phẩm điện tử, đồng thời tăng trách nhiệm nền tảng số và minh bạch việc sử dụng AI trong xuất bản.