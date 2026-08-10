Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

Sáng 10/8/2026, đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đến viếng, ghi sổ tang Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane tại Đại sứ quán Lào.

ttxvn-1008-thu-tuong-vieng-chu-tich-quoc-hoi-lao-4.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-1008-thu-tuong-vieng-chu-tich-quoc-hoi-lao-1.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và nhân dân Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-1008-thu-tuong-vieng-chu-tich-quoc-hoi-lao-3.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi sổ tang, viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-1008-thu-tuong-vieng-chu-tich-quoc-hoi-lao-2.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi sổ tang, viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng #ghi sổ tang Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane #Đại sứ quán Lào TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Quan hệ Việt Nam-Lào

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục