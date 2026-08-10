Quan hệ Việt Nam-New Zealand đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới

Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhận lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand từ ngày 9-14/8/2026.

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang về ý nghĩa chuyến thăm cũng như triển vọng phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và New Zealand.

- Đại sứ đánh giá như thế nào về ý nghĩa và mục đích của chuyến thăm lần này đối với quan hệ Việt Nam-New Zealand, đặc biệt trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện?

Đại sứ Phan Minh Giang: Đây là chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử khi lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước của Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới New Zealand. Điều này thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao của Việt Nam đối với New Zealand - một Đối tác Chiến lược Toàn diện quan trọng, hiệu quả tại khu vực - đồng thời khẳng định sự quan tâm của Việt Nam đối với khu vực Nam Thái Bình Dương.

Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam tới New Zealand kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2025, đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương tiếp tục phát triển tích cực, ổn định trên nền tảng tin cậy chính trị cao và lòng tin chiến lược ngày càng được củng cố.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng sinh động cho việc triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong kỷ nguyên mới, với tinh thần độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tôi kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo thêm động lực để đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-New Zealand phát triển lên tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng và vị thế của hai nước; mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn cho người dân và doanh nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển của mỗi nước cũng như đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

- Theo Đại sứ, đâu là những ưu tiên cần tập trung để khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-New Zealand sớm được cụ thể hóa bằng những kết quả thực chất?

Đại sứ Phan Minh Giang: Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện đã mở ra một giai đoạn hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam-New Zealand. Điều quan trọng hiện nay là triển khai hiệu quả nội hàm của khuôn khổ quan hệ mới, chuyển hóa các cam kết chính trị thành những hành động cụ thể, qua đó mang lại kết quả thực chất và lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Vì vậy, tôi hoan nghênh việc hai bên đang tích cực phối hợp triển khai Chương trình hành động thực hiện quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-New Zealand giai đoạn 2025-2030.

Theo tôi, trong thời gian tới, hai nước cần tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác truyền thống đã được thiết lập, đồng thời mở rộng không gian hợp tác sang những lĩnh vực mới, giàu tiềm năng, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi nước.

Trước hết, cần nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có và sắp được thiết lập; làm sâu sắc hơn quan hệ chính trị, quốc phòng-an ninh; tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp trên tất cả các kênh.

Để sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 3 tỷ USD, hai bên cần phối hợp xây dựng các giải pháp mang tính đột phá, tháo gỡ rào cản kỹ thuật, tạo thuận lợi cho các mặt hàng thế mạnh của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau, đồng thời tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà hai nước cùng tham gia.

Bên cạnh đó, hợp tác giáo dục và đào tạo - một điểm sáng trong quan hệ song phương - cần tiếp tục được mở rộng với nhiều hình thức đa dạng, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn mới.

Hiện nay, hợp tác khoa học-công nghệ và ứng phó biến đổi khí hậu đã trở thành một trụ cột mới của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - New Zealand.

Để phát huy hiệu quả lĩnh vực này, hai nước cần đẩy mạnh hợp tác ứng dụng, phát triển các giải pháp về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ bảo vệ môi trường, giảm phát thải, chuyển đổi xanh, phát triển nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, cũng như phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu của mỗi nước.

Để góp phần triển khai hiệu quả Chương trình hành động giai đoạn 2025-2030, hai nước cũng cần sớm hiện thực hóa mong muốn mở các đường bay thẳng hoặc các chuyến bay nối thuận tiện giữa Việt Nam và New Zealand. Theo tôi, đây sẽ là bước đột phá quan trọng, khơi thông nguồn lực và tạo động lực thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Không chỉ góp phần tăng cường quan hệ chính trị, thúc đẩy giao lưu nhân dân và giao lưu văn hóa, việc kết nối hàng không thuận lợi còn mở ra nhiều cơ hội mới trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, du lịch và nhiều lĩnh vực tiềm năng khác.

- Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa như thế nào đối với cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand, thưa Đại sứ?

Đại sứ Phan Minh Giang: Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới New Zealand diễn ra ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Nghị quyết khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand, là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới và đồng hành trực tiếp với sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ Tổ quốc.

Trong những năm qua, đại đa số bà con người Việt Nam tại New Zealand đã hội nhập tốt vào xã hội sở tại, đồng thời luôn gìn giữ truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương, đất nước và có nhiều đóng góp quan trọng cho việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dành thời gian gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand và các quốc đảo Nam Thái Bình Dương. Điều đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước cũng như cá nhân đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với kiều bào ta tại khu vực.

Thông qua cuộc gặp gỡ này, bà con sẽ được cập nhật về tình hình phát triển đất nước, việc triển khai các chủ trương, quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước cũng như những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Đây cũng sẽ là dịp để kiều bào bày tỏ tình cảm, tâm tư, nguyện vọng, đồng thời đóng góp những ý kiến, sáng kiến quý báu nhằm chung tay xây dựng và phát triển quê hương.

Tôi tin rằng cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với bà con, góp phần xóa nhòa khoảng cách địa lý giữa hai nước, mang hơi ấm quê hương đến với cộng đồng người Việt Nam ở New Zealand và khu vực Nam Thái Bình Dương. Đây cũng sẽ là động lực để kiều bào tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng, hướng về cội nguồn, góp phần gìn giữ và quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam với bạn bè New Zealand và quốc tế, cùng chung tay thực hiện khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.

- Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ./.

Dấu mốc quan trọng đưa quan hệ Việt Nam-New Zealand phát triển thực chất và hiệu quả hơn Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chuyến thăm New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là dấu mốc quan trọng đưa khuôn khổ quan hệ Việt Nam và New Zealand phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn.