Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 10/8, đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đây là lần đầu tiên trong kỳ họp này, hai nội dung nói trên được đưa ra thảo luận tại hội trường.

Trong ngày, đại biểu sẽ cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Cùng với đó, đại biểu tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc. Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu./.

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về ngân hàng và phòng, chống rửa tiền Dự thảo luật sửa đổi nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền, tăng cường quản lý ngân hàng và đáp ứng yêu cầu quốc tế của FATF, OECD.