Trước khi vào nội dung chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, sáng 10/8, Quốc hội dành một phút mặc niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 10/8, tại Hà Nội, Quốc hội làm việc tại hội trường.

Trước khi vào nội dung chương trình, Quốc hội dành phút mặc niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã từ trần ngày mùng 8 tháng 8 năm 2026.

Đồng chí là nhà lãnh đạo có vai trò quan trọng trong việc kế thừa, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với đất nước Lào và quan hệ Việt Nam-Lào.

Để tỏ lòng thương tiếc đồng chí Saysomphone Phomvihane và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định để tang đồng chí Saysomphone Phomvihane theo nghi thức Quốc tang trong 2 ngày, từ ngày mùng 10 đến ngày 11 tháng 8 năm 2026./.