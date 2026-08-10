Hà Nội thông qua phương án sắp xếp, còn 14 cơ quan chuyên môn

Ngày 10/8, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố.

Sau sắp xếp, thành phố còn 14 sở, giảm một đầu mối, tương ứng 6,7%.

Theo nghị quyết được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua, Hà Nội sáp nhập Sở Quy hoạch-Kiến trúc vào Sở Xây dựng; sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao để thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thành lập Sở Ngoại vụ trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính và tài sản liên quan từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố; đồng thời tổ chức lại Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố.

Bảo đảm một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì

Trình bày đề án tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết việc thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn được thực hiện theo chỉ đạo, định hướng của Trung ương và kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Phương án sắp xếp bảo đảm bám sát định hướng tinh gọn tổ chức bộ máy; thực hiện nguyên tắc một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính; gắn sắp xếp tổ chức với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định.

Tên của các cơ quan sau sắp xếp được đặt tương ứng với tên của bộ, ngành Trung ương. Tên các phòng chuyên môn được xác định theo hướng ngắn gọn, phản ánh đúng chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với hướng dẫn của các bộ, ngành.

Đối với tổ chức bên trong, thành phố thực hiện hợp nhất các phòng có chức năng, nhiệm vụ tương đồng như văn phòng, tổ chức-pháp chế; chỉ duy trì phòng kế hoạch-tài chính riêng đối với những sở có quy mô lớn.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tổ chức lại, thành lập một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Về nhân sự, chức danh lãnh đạo sở do Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định. Chức danh lãnh đạo cấp phòng do tập thể lãnh đạo sở mới xem xét, quyết định trên cơ sở chấp thuận của Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố.

Quá trình sắp xếp phải bảo đảm hoạt động của các cơ quan liên tục, không bị gián đoạn. Tài chính, tài sản được tiếp nhận nguyên trạng. Biên chế tạm thời được giữ nguyên trong năm 2026, sau đó tiếp tục rà soát, điều chỉnh phù hợp với vị trí việc làm và lộ trình tinh giản theo quy định.

Sáp nhập, thành lập một số cơ quan, đơn vị

Sở Xây dựng được thành lập trên cơ sở sáp nhập Sở Quy hoạch-Kiến trúc vào Sở Xây dựng.

Trước khi sắp xếp, Sở Xây dựng có 18 phòng và 6 đơn vị sự nghiệp; Sở Quy hoạch-Kiến trúc có 7 phòng và một đơn vị sự nghiệp. Tổng số phòng thuộc hai sở là 25.

Sau sắp xếp, Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực theo quy định và hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Cơ cấu tổ chức bên trong còn 14 phòng, giảm 11 phòng, tương ứng 44%; có 6 đơn vị sự nghiệp.

Thành phố tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp một số đơn vị sự nghiệp theo định hướng chung. Việc sáp nhập nhằm tổ chức thống nhất các lĩnh vực có mối liên hệ chặt chẽ từ quy hoạch, kiến trúc đến đầu tư xây dựng, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật; đồng thời khắc phục tình trạng phân tán, giao thoa hoặc chồng chéo trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Hội đồng Nhân dân thành phố thống nhất thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao.

Trước sắp xếp, Sở Văn hóa và Thể thao có 8 phòng, 15 đơn vị sự nghiệp; Sở Du lịch có 5 phòng và một đơn vị sự nghiệp. Sau sắp xếp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn 10 phòng, giảm 3 phòng, tương ứng 23%.

Số đơn vị sự nghiệp giảm 2 đơn vị, tương ứng 12,5%. Sở mới thực hiện chức năng quản lý nhà nước thống nhất đối với các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

Việc tổ chức lại nhằm tăng cường sự gắn kết giữa bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa với phát triển du lịch; khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực văn hóa, di sản và công nghiệp văn hóa phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu khai mạc kỳ họp. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua việc thành lập Sở Ngoại vụ nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về đối ngoại và hội nhập quốc tế của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Sở Ngoại vụ được thành lập trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế, tài chính và tài sản liên quan từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố.

Cơ quan này thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân thành phố quản lý nhà nước về công tác đối ngoại; triển khai nhiệm vụ ngoại giao kinh tế, phục vụ thu hút đầu tư, phát triển thương mại, du lịch thông qua các kênh đối ngoại; phối hợp tổ chức các hoạt động đối ngoại, thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc tế của Thủ đô.

Cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ gồm 4 phòng. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cụ thể của sở sẽ được Ủy ban Nhân dân thành phố quy định theo thẩm quyền, phù hợp với hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.

Cùng với việc thành lập Sở Ngoại vụ, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố được tổ chức lại sau khi chuyển giao các chức năng, nhiệm vụ về đối ngoại.

Cơ cấu của Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố còn 8 phòng, giảm 2 phòng, tương ứng 20%; có một tổ chức hành chính và 2 đơn vị sự nghiệp công lập.

Không để sắp xếp cơ học, hình thành tầng nấc trung gian mới

Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Duy Hoàng Dương yêu cầu việc sắp xếp tổ chức bên trong phải thực chất, tránh tình trạng chuyển nguyên trạng cơ quan cũ sang cơ quan mới.

Thành phố rà soát tên gọi, chức năng của phòng chuyên môn, gắn sắp xếp các sở với phương án tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập trong từng thời kỳ.

Ủy ban Nhân dân thành phố hoàn thiện vị trí việc làm, xây dựng lộ trình tinh giản biên chế và phương án giải quyết số lượng cấp phó dôi dư; bố trí, sử dụng cán bộ khách quan, công khai, đúng tiêu chuẩn; có giải pháp bảo đảm ổn định tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Trụ sở, tài chính và tài sản công sau sắp xếp cần được rà soát tổng thể, bố trí, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí hoặc tài sản công dôi dư bị bỏ trống.

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra, Ủy ban Nhân dân thành phố đã giải trình 8 nội dung và tiếp thu, hoàn thiện 6 nội dung về kỹ thuật pháp lý trong dự thảo nghị quyết. Trong đó, dự thảo được bổ sung nguyên tắc chuyển tiếp đối với hồ sơ, thủ tục hành chính, chương trình, dự án và hợp đồng đang thực hiện; làm rõ thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân thành phố và thẩm quyền tổ chức thực hiện của Ủy ban Nhân dân thành phố.

Sau khi nghị quyết được thông qua, Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan sau sắp xếp.

Việc chuyển giao, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hồ sơ, tài liệu, con dấu, tài chính, tài sản và trụ sở làm việc phải được thực hiện đúng quy định, bảo đảm các cơ quan mới đi vào hoạt động đồng bộ, liên tục, thông suốt.

Trên cơ sở tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm sau sắp xếp, thành phố tiếp tục rà soát, xây dựng phương án điều chỉnh, phân bổ biên chế giữa các cơ quan, đơn vị, báo cáo Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Việc chuyển giao, kế thừa chức năng, nhiệm vụ, hồ sơ và công việc đang thực hiện phải được tiến hành đầy đủ, đặc biệt trong các lĩnh vực quy hoạch-kiến trúc, du lịch và đối ngoại; không làm gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước, việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Hoạt động của các cơ quan sau sắp xếp, nhất là Sở Xây dựng và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, khối lượng công việc lớn, sẽ được tăng cường kiểm tra, theo dõi, đánh giá. Qua đó, thành phố kịp thời phát hiện tình trạng quá tải, chồng chéo, giảm tính chuyên sâu hoặc kéo dài thời gian xử lý công việc để có giải pháp khắc phục.

Việc thông qua phương án sắp xếp đưa tổng số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội từ 15 xuống còn 14, góp phần tinh gọn đầu mối, thống nhất mô hình tổ chức từ Trung ương đến địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp./.

Hà Nội đề xuất sáp nhập hai sở, thành lập Sở Ngoại vụ Hà Nội dự kiến sắp xếp lại một số cơ quan chuyên môn, trong đó sáp nhập Sở Quy hoạch-Kiến trúc vào Sở Xây dựng và thành lập Sở Ngoại vụ, qua đó giảm tổng số đầu mối từ 15 xuống còn 14 cơ quan. ​