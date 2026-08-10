Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư khu phức hợp y tế hơn 14.200 tỷ đồng

Ngày 10/8, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 14.229 tỷ đồng.

Đây là cơ sở để thành phố tiếp tục lập báo cáo nghiên cứu khả thi, xác định chính thức tổng mức đầu tư, nguồn vốn, quỹ đất thanh toán, phương án lựa chọn nhà đầu tư và cơ chế quản lý, vận hành theo quy định.

Dự án được thực hiện tại phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, trên tổng diện tích khoảng 9,26 ha, gồm 3 dự án thành phần, sử dụng nhiều nguồn vốn và phương thức đầu tư khác nhau. Dự án thành phần 1 và 2 dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2028; dự án thành phần 3 dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2029.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, dự án hướng tới xây dựng tổ hợp đồng bộ về y tế, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, chăm sóc dài hạn và phục hồi chức năng; cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cộng đồng, đặc biệt là người cao tuổi.

Dự án sẽ hình thành tổ hợp y tế chất lượng cao, ứng dụng công nghệ hiện đại, gồm bệnh viện đa khoa và các trung tâm chuyên khoa có tổng quy mô 1.600 giường.

Tổ hợp được định hướng thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu của tuyến cuối, có chức năng, nhiệm vụ tương xứng với vai trò đầu ngành của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và hướng tới tiêu chuẩn quốc tế.

Cùng với khám, chữa bệnh, dự án phát triển mô hình nghiên cứu ứng dụng, đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực chăm sóc dài hạn; xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi chuyên biệt gắn với hệ thống y tế.

Các khu chăm sóc được tổ chức theo hướng phục vụ 24/7, gồm chăm sóc dài hạn, ngắn hạn, dưỡng lão, phục hồi chức năng, điều dưỡng và hỗ trợ sinh hoạt; đáp ứng nhu cầu chăm sóc người cao tuổi mắc bệnh ở các mức độ khác nhau. Dự án cũng hướng tới tạo lập môi trường sống an toàn, tiện nghi, thân thiện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi.

Tổng thể dự án gồm 3 dự án thành phần có sự liên kết về hạ tầng, chức năng và quá trình khai thác, vận hành. Dự án thành phần 1 gồm đầu tư xây dựng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội quy mô 1.600 giường; xây dựng cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội tại lô ĐN1 và khu khám, điều trị y tế, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại lô ĐN3. Dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Dự án thành phần 2 đầu tư trang thiết bị y tế, giáo dục cho các công trình thuộc dự án thành phần 1. Nguồn vốn thực hiện dự kiến từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác của Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng khu căn hộ để kinh doanh gắn với chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại lô ĐN3, sử dụng vốn ngoài ngân sách.Về hình thức đầu tư, dự án được triển khai theo phương thức PPP, dự kiến áp dụng hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) và hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

Trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi, nhà đầu tư có trách nhiệm tiếp thu ý kiến thẩm định của các sở, ngành; rà soát tổng thể nguồn vốn, tổng mức đầu tư, phương án thanh toán hợp đồng BT và quỹ đất thanh toán.

Việc xác định chi phí phải bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp khả năng cân đối nguồn lực, tuân thủ nguyên tắc ngang giá, công khai, minh bạch. Dự án phải phân định rõ tài sản bàn giao cho Nhà nước và tài sản do nhà đầu tư quản lý, khai thác; không để phát sinh chi phí trùng lặp hoặc thất thoát tài sản công.

Theo phương án sơ bộ, thành phố nghiên cứu quỹ đất có tổng diện tích dự kiến khoảng 98,13 ha tại xã Vĩnh Thanh và phường Hoàng Mai để thanh toán hợp đồng BT.

Giá trị quỹ đất dự kiến khoảng 9.114,22 tỷ đồng, xác định theo bảng giá đất quy định tại Nghị quyết số 52 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Vị trí, diện tích, thông tin quy hoạch, giá trị và phương thức thanh toán bằng quỹ đất sẽ được xác định chính thức trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án theo quy định.

Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Bạch Liên Hương cho biết, Ban cơ bản thống nhất với đề xuất của Ủy ban Nhân dân thành phố về sự cần thiết, mục tiêu, quy mô và phương thức đầu tư dự án.

Cơ quan thẩm tra đề nghị thành phố tiếp tục làm rõ căn cứ xác định quy mô bệnh viện 1.600 giường, công suất dự kiến khoảng 10.000 lượt khám mỗi ngày, bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tế và khả năng vận hành sau đầu tư.

Một nội dung đáng chú ý khác là phương án sử dụng quỹ đất thanh toán hợp đồng BT. Ủy ban Nhân dân thành phố cần rà soát kỹ quỹ đất, bảo đảm nguyên tắc thanh toán ngang giá, phù hợp quy hoạch và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai.

Việc phân chia dự án thành 3 dự án thành phần cũng cần bảo đảm căn cứ pháp lý, tính độc lập, khả năng kết nối hạ tầng, nguồn vốn và hình thức đầu tư. Thành phố phải làm rõ phương án lựa chọn nhà đầu tư, cơ chế bàn giao, quản lý công trình và nghĩa vụ tài chính về đất đối với các hạng mục kinh doanh./.

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