Trước khi có nước hoa, các nữ quý tộc Nga sử dụng hương liệu gì?

Một mùi hương thơm nhẹ nhàng và quý phái vương vấn bay theo các công chúa và công nương Nga, dù họ lúc đó chưa hề biết nước hoa là gì. Điều gì làm nên sự kỳ diệu đó?

Bí quyết chính để có được hương thơm kỳ diệu đó chính là banya - nhà tắm hơi truyền thống của người Nga, nơi người ta xông hơi bằng các loại cây cỏ có mùi thơm để làm thơm cơ thể.

Tường của banya được tưới bằng các loại nước sắc từ bạc hà, kinh giới, cỏ xạ hương và cây Hypericum perforatum. Sàn của banya thường được trải bằng lá thông tươi, cỏ khô hoặc hoa đồng nội. Tóc và cơ thể của người phụ nữ được gội bằng nước sắc từ hoa cúc và rễ cây ngưu bàng. Mùi hương của các loại hoa cỏ này rất dịu, nhưng vẫn dễ nhận thấy và không kém phần quyến rũ.

Bước ra khỏi banya sau khi xông hơi, người ta mặc cho các quý bà, quý cô chiếc áo sơ mi bằng vải lanh sạch sẽ và được ướp bằng nhũ hương đắt tiền, chất lượng cao được nhập khẩu từ phương Đông và Vyzantia.

Banya - nhà tắm hơi truyền thống của người Nga, nơi người ta xông hơi bằng các loại cây cỏ có mùi thơm để làm thơm cơ thể. (Nguồn: dzen.ru)

Khi mùa Đông tới, các loại váy áo đắt tiền may bằng vải gấm, nhung và lông thú được xông bằng hương liệu cây cỏ ngọt ngào và thơm dịu đều sẽ được huy động để phục vụ quý bà, quý cô.

Với trang phục như vậy, hoàng hậu, các công chúa và công nương có thể vững tâm đến nhà thờ cầu nguyện và tham gia các nghi lễ tôn giáo. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, hàng trăm ngọn nến làm bằng sáp ong tự nhiên được thắp lên tỏa ra một mùi hương đặc trưng pha lẫn vị ngọt ngào của mật ong và hòa quyện với mùi hương trầm.

Ở đây, trang phục đóng vai trò rất quan trọng. Áo sơmi bằng vải lanh hấp thụ mùi hoa cỏ thơm từ phòng xông hơi, áo choàng ngoài hấp thụ khói từ bếp lò đốt bằng cỏ thơm, cổ áo lông thú giữ lại mùi của hương trầm và nến sáp ong.

Những loại áo khoác ngoài, chẳng hạn như áo khoác lông thú mùa đông và áo khoác Xuân-Thu, không thể giặt thường xuyên được, vậy nên chúng được cất giữ cẩn thận trong những chiếc rương đóng bằng gỗ thơm. Giữa các lớp vải, người ta đặt những chiếc túi đựng các loại thảo mộc khô có mùi thơm, như bạc hà, oải hương, cánh hoa hồng hoặc rễ cây thơm.

Hồi mà các vua Nga còn trị vì đất nước này, thì các loại tinh dầu thơm chính hiệu là cái gì đó vô cùng quý hiếm. Nước hoa hồng, hương trầm và xạ hương đến với nước Nga thông qua Vyzantia và các nước phương Đông. Những sản phẩm nhập khẩu này, với giá cả đắt đỏ, chỉ được sử dụng trong những dịp đặc biệt. Nước hoa hồng nhập khẩu từ Ba Tư và Đế quốc Vyzantia trong những chai lọ cổ. Nó được dùng để rửa mặt và làm tươi mát đôi tay.

Vào thế kỷ 17, dưới thời Sa hoàng Alexei Mikhailovich, ngành dược mỹ phẩm phát triển mạnh ở Moskva. Các dược sĩ người Đức và Hà Lan được mời sang Nga làm việc. Sử dụng các thiết bị chưng cất, họ đã sản xuất ra các loại cồn thơm, thực chất là tinh dầu hoa cỏ thơm pha với cồn tinh khiết. Rất nhiều loại cồn thơm với mầu sắc bắt mắt đã được sản xuất.

Ngoài ra, các loại sáp thơm cũng được sản xuất và tiêu thụ mạnh ở Nga. Những miếng sáp thơm này có dạng giống như những miếng xà phòng, nhưng không dùng để rửa tay, mà dùng để thả vào những nơi cất giữ quần áo và để tỏa hương thơm trong phòng ngủ.

Trong cuốn "Lịch sử Y-dược học Nga," nhà sử học V. Richter có viết rằng các nữ hoàng và công chúa, công nương Nga, như công chúa Yekaterina Alexeyevna, công chúa Yevdokia Alexeyevna, và nhiều vị công nương Nga khác rất thích dùng các loại tinh dầu thơm, như tinh dầu quế, tinh dầu trầm và tinh dầu đinh hương.

Các nữ quý tộc Nga trong trang phục đi lễ ở Nhà thờ Chính thống giáo. (Nguồn: dzen.ru)

Các nữ hoàng và công chúa ở Nga thời đó dùng tinh chất chưng cất từ hoa cỏ thơm pha với cồn làm nước thơm để rửa mặt và rửa tay, đồng thời để phun tưới lên giường trước khi ngủ. Đó là một dạng chất lỏng trung gian giữa các loại trà thảo dược dân gian và các dòng nước hoa thực sự hình thành sau này.

Theo ghi chép chính thức, vị nữ quý tộc Nga đầu tiên sử dụng nước hoa là Công nương Sophia Alekseevna, em gái của Nga hoàng Pyotr Đệ nhất (Pyotr Đại đế). Một vị đại sứ nước ngoài ở Moskva biết rõ tính cách đầy tham vọng và lối sống xa hoa của Công nương Sophia Alekseevna nên đã mua tặng bà một báu vật chưa từng có vào thời đó - nước hoa có thành phần hổ phách đựng trong lọ pha lê.

Công nương Sophia Alekseevna đã trân trọng nhận món quà này. Không giống như hương trầm có mùi khá nồng nặc, mùi hương của loại nước hoa ngoại này tinh tế hơn, gợi cảm hơn và điều quan trọng là nó rất đắt tiền lúc bấy giờ.

Nhưng Nữ hoàng Nga Elizabeth Petrovna mới được coi là người thực sự đam mê nước hoa. Bà đặt mua cả thùng nước hoa từ Paris, chi tiêu vào việc này những khoản tiền lớn. Nữ hoàng Elizabeth Petrovna thường thay đổi mùi hương vài lần một ngày và phun rất nhiều nước hoa lên váy áo của mình./.

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