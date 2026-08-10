Đan Mạch: Xả súng tại Holbaek, nhiều người bị thương

Đã có nhiều người bị thương trong một vụ xả súng xảy ra ngày 9/8 tại Holbaek, cách thủ đô Copenhagen của Đan Mạch khoảng 70km về phía Tây.

Cảnh sát nhận định vụ việc nhiều khả năng có liên quan đến hoạt động thanh toán giữa các băng nhóm tội phạm.

Vụ việc được báo cho cảnh sát vào khoảng 15h45 theo giờ địa phương (tức 20h45 cùng ngày theo giờ Hà Nội).

Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và hiện chưa cung cấp thêm thông tin về tình trạng của các nạn nhân.

Theo thông tin sơ bộ, có nhân chứng đã nhìn thấy các thủ phạm rời khỏi hiện trường trên một chiếc xe màu trắng. Cảnh sát kêu gọi người dân trình báo nếu có thông tin về các nghi phạm./.

Vụ xả súng tại Thái Lan: Cảnh sát tiết lộ hành vi của nghi phạm trước khi gây án Vụ xả súng làm dấy lên tranh luận về thực trạng sở hữu súng tại Thái Lan, nơi ước tính có khoảng 10 triệu khẩu súng đang lưu hành và là nước thuộc nhóm có tỷ lệ sở hữu súng cao tại khu vực.