Xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc giảm mạnh

Xuất khẩu hàng hóa của Đức sang Trung Quốc giảm hơn 12% trong 6 tháng đầu năm 2026, trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc tăng gần 9%.

Theo tính toán của Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Liên bang Đức (GTAI) trên cơ sở số liệu của Cơ quan Thống kê Liên bang, xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 1-6/2026 đạt gần 37 tỷ euro (42,76 tỷ USD), giảm hơn 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, nhập khẩu từ Trung Quốc tăng gần 9%, lên khoảng 92 tỷ euro.

Với tổng kim ngạch ngoại thương khoảng 128 tỷ euro, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Đức trong nửa đầu năm nay, cao hơn khoảng 3 tỷ euro so với Mỹ. Trung Quốc vừa vượt Mỹ trở thành đối tác thương mại số một của Đức vào năm 2025.

Theo chuyên gia Đông Á Corinne Abele của GTAI, xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc giảm chủ yếu do kinh tế nội địa còn yếu và nước này ngày càng chú trọng phát triển các chuỗi giá trị trong nước. Nhiều doanh nghiệp Đức cũng tăng sản xuất ngay tại Trung Quốc để phục vụ thị trường sở tại, qua đó làm giảm nhu cầu nhập khẩu hàng hóa từ Đức.

Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng bất động sản tại Trung Quốc chưa kết thúc, các doanh nghiệp hạn chế đầu tư do tình trạng dư thừa công suất, trong khi giá cả giảm tại một số lĩnh vực. Tình hình tài chính khó khăn của nhiều chính quyền địa phương cũng tác động đến nhu cầu.

Xu hướng này đang làm giảm vị thế của hàng hóa “Made in Germany” tại Trung Quốc. Trung Quốc hiện chỉ đứng thứ 9 trong số các thị trường xuất khẩu hàng hóa quan trọng nhất của Đức, sau cả Áo và Thụy Sĩ. Trong năm 2021, Trung Quốc từng đứng thứ hai, chỉ sau Mỹ.

Nhà kinh tế Vincent Stamer của Ngân hàng Commerzbank cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang giảm phụ thuộc vào công nghệ phương Tây và nhanh chóng nâng cao năng lực công nghệ trong nước.

Xuất khẩu của Đức sang Mỹ trong 6 tháng đầu năm nay cũng giảm khoảng 6%, xuống hơn 74 tỷ euro. Tuy nhiên, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Đức. Trong khi đó, nhập khẩu của Đức từ Mỹ tăng 7,1%, lên gần 51 tỷ euro.

Nhìn chung, hoạt động xuất khẩu của Đức vẫn ghi nhận kết quả tích cực trong nửa đầu năm nay. Theo Cơ quan Thống kê Liên bang Đức, tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này trong nửa đầu năm nay tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 817 tỷ euro.

Tuy nhiên, chuyên gia Stamer cảnh báo thương hiệu “Made in Germany” cần tiếp tục thay đổi để thích ứng. Đức vẫn hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế toàn cầu nhờ xuất khẩu các sản phẩm đầu vào, như linh kiện chuyên dụng trong lĩnh vực điện tử và quang học. Trong khi đó, xuất khẩu các sản phẩm hoàn chỉnh đang giảm, trong đó có ô tô và máy móc-những nhóm hàng từng là thế mạnh của nền kinh tế Đức./.

Dự báo xuất khẩu Đức sang Mỹ và Trung Quốc đối mặt nhiều thách thức vào năm 2026 Xuất khẩu Đức sang Mỹ và Trung Quốc dự báo tiếp tục gặp khó khăn năm 2026 do chính sách thuế, cạnh tranh và thay đổi cấu trúc thị trường.