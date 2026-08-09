Nga và Syria đạt thỏa thuận mới về tương lai hai căn cứ chiến lược

Sau khoảng 18 tháng đàm phán, Nga và Syria đã đạt được biên bản ghi nhớ (MoU) về tương lai hiện diện quân sự của Nga tại hai cơ sở chiến lược Hmeimim và Tartus, qua đó mở ra một mô hình hợp tác mới giữa hai nước.

Theo hãng thông tấn nhà nước Syria SANA, theo thỏa thuận, các cơ sở quân sự tại căn cứ không quân Hmeimim ở tỉnh Latakia và căn cứ hải quân Tartus sẽ được chuyển đổi thành "các trung tâm huấn luyện và đào tạo năng lực chung, theo những thỏa thuận mới nhằm bảo vệ lợi ích chung" của cả Syria và Nga.

Hai bên thống nhất hoàn tất quá trình chuyển đổi trong thời hạn không quá 3 tháng. Trong thời gian này, Syria sẽ tiếp quản việc quản lý các cơ sở phục vụ mục đích dân sự, trong đó có sân bay Hmeimim và cầu cảng thương mại số 4 tại cảng Tartus, từng bước đưa các cơ sở này vào hệ thống quản lý dân sự.

Theo SANA, Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani ngày 9/8 đã tới hai địa điểm trên để “kiểm tra các cơ sở và hạng mục nằm trong biên bản ghi nhớ mang tính lịch sử”.

Nga duy trì hiện diện quân sự tại Syria trong nhiều năm, với Hmeimim và Tartus là hai cơ sở quân sự chủ chốt của Moskva tại quốc gia Trung Đông này. Hai căn cứ vẫn hoạt động trong thời gian Syria và Nga tiến hành đàm phán về tương lai của sự hiện diện quân sự Nga./.

Tổng thống Putin: Nhiều tiến triển trong việc khôi phục quan hệ Nga-Syria Tổng thống Nga Putin khẳng định nhiều tiến triển đã đạt được trong việc khôi phục quan hệ giữa Nga và Syria, đồng thời Nga theo dõi sát sao nỗ lực của Syria nhằm khôi phục toàn vẹn lãnh thổ.