Syria, Nga đẩy mạnh hợp tác quân sự phục vụ lợi ích chung

Ngày 17/11, một phái đoàn quân sự chung Syria-Nga đã đến thăm một số cơ sở quân sự ở miền Nam Syria trong khuôn khổ mở rộng hợp tác giữa hai nước.

Theo thông cáo của Cục Truyền thông và Thông tin thuộc cơ quan quốc phòng Syria, chuyến thăm này nhằm xem xét tình hình thực địa ở khu vực miền Nam Syria và đánh giá các điều kiện hoạt động trong cơ chế phối hợp đang được triển khai giữa hai lực lượng vũ trang.

Chuyến thăm diễn ra chỉ 1 ngày sau cuộc gặp giữa người đứng đầu cơ quan quốc phòng Syria, ông Murhaf Abu Qasra và một phái đoàn quân sự cấp cao của Nga do Thứ trưởng Quốc phòng thứ nhất Yunus-bek Yevkurov dẫn đầu tại Damascus.

Theo giới chức quốc phòng Syria, cuộc họp tập trung thảo luận hợp tác quân sự và các biện pháp tăng cường phối hợp nhằm phục vụ lợi ích chung của hai nước.

Trước đó, ngày 28/10, ông Abu Qasra cũng đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov tại Moskva để thảo luận các vấn đề quân sự chung.

Trong thời gian qua, Syria và Nga đã nối lại các hoạt động hợp tác tích cực, với nhiều chuyến thăm và trao đổi cấp cao.

Ngày 15/10, Tổng thống lâm thời Syria Ahmad al-Sharaa đã thực hiện chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Nga kể từ khi nhậm chức đầu năm nay./.

