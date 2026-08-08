Italy bác tối hậu thư của Tây Ban Nha về kiểm soát biên giới

Chính phủ Italy ngày 7/8 bác yêu cầu của Tây Ban Nha về việc dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới, khẳng định không chấp nhận “bất kỳ tối hậu thư hay sự áp đặt từ bên ngoài” liên quan đến an ninh quốc gia và kiểm soát biên giới.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Chính phủ Italy cho biết không có ý định xem xét lại quyết định tạm thời kiểm soát hành khách đến từ Tây Ban Nha, đặc biệt là công dân các nước ngoài Liên minh châu Âu (EU), ít nhất đến ngày 15/8.

Italy cho rằng biện pháp này chỉ có thể được xem xét khi các nguy cơ về an ninh, khủng bố, làn sóng di cư mới và tình trạng di cư bất hợp pháp vào châu Âu không còn đáng lo ngại. Italy đồng thời khẳng định biện pháp trên không xuất phát từ bất kỳ định kiến nào đối với Tây Ban Nha.

Trước đó, Tây Ban Nha yêu cầu Italy chấm dứt các biện pháp kiểm soát được áp dụng từ ngày 1/8, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả “tương xứng” nếu Italy không thay đổi quyết định.

Chính phủ Tây Ban Nha cho rằng quyết định của Italy là “không công bằng, trái với lợi ích của EU và phân biệt đối xử với người dân Tây Ban Nha,” đồng thời cho rằng Italy đã hành động đơn phương và không phù hợp với Bộ luật Biên giới Schengen.

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi Tây Ban Nha ngày 7/8 thông báo tạm thời khôi phục kiểm tra biên giới đối với hành khách đến từ Italy tại các cảng biển và sân bay.

Biện pháp có hiệu lực từ ngày 8/8 và dự kiến kéo dài đến ngày 7/9, với các cuộc kiểm tra danh tính và giấy tờ được tiến hành ngẫu nhiên.

Tranh cãi bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi. Italy cho biết quyết định kiểm soát biên giới được đưa ra sau khi hàng chục nghìn người tìm cách vượt biên trái phép vào Ceuta.

Tây Ban Nha phản bác lập luận này, cho rằng những người nhập cảnh trái phép vào Ceuta không thể tự do di chuyển vào khu vực Schengen do thành phố có quy chế đặc biệt.

Trong một diễn biến khác, Ủy ban châu Âu (EC) ngày 7/8 đã yêu cầu Meta và TikTok tăng cường kiểm soát thông tin sai lệch liên quan đến cuộc khủng hoảng Ceuta.

Ủy viên phụ trách Chủ quyền Công nghệ, An ninh và Dân chủ EU Henna Virkkunen nhấn mạnh các nền tảng cần tăng cường giám sát và hợp tác với các tổ chức kiểm chứng thông tin, đặc biệt trong các tình huống khủng hoảng.

Theo EC, các cuộc thảo luận với Meta và TikTok là một trong những lần đầu tiên EU trực tiếp làm việc với các nền tảng lớn trong bối cảnh một cuộc khủng hoảng di cư, đồng thời là phép thử thực tế đối với Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của EU.

EU hiện đứng trước sức ép tìm kiếm cách tiếp cận thống nhất về kiểm soát biên giới và di cư trong bối cảnh các nước thành viên gia tăng áp dụng những biện pháp tạm thời nhằm ứng phó với các dòng người di cư bất thường.

Việc Italy và Tây Ban Nha cùng khôi phục kiểm soát biên giới nội khối cũng đặt ra những vấn đề mới đối với nguyên tắc tự do đi lại trong khu vực Schengen./.

Tây Ban Nha: 100 người thiệt mạng trong vụ vượt biển ồ ạt vào Ceuta Giới chức Ceuta cho biết cuộc vượt biên quy mô lớn từ Maroc đã khiến khoảng 100 người thiệt mạng, gây sức ép chưa từng có lên công tác tiếp nhận người di cư và quản lý biên giới của Tây Ban Nha.