Pháp cảnh giác nguy cơ thao túng thông tin trước bầu cử tổng thống năm 2027

Trước nguy cơ gia tăng các hoạt động phát tán tin giả và thao túng thông tin, Pháp đang tăng cường các biện pháp nhằm bảo vệ cuộc bầu cử tổng thống năm 2027, từ tăng chế tài pháp lý, giám sát các nền tảng số đến nâng cao năng lực phát hiện và ngăn chặn hoạt động can thiệp từ nước ngoài.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, trong những tháng gần đây, nhiều chính trị gia Pháp trở thành mục tiêu của các chiến dịch phát tán tin giả, cho thấy nguy cơ thao túng thông tin đang trở thành vấn đề đáng chú ý trước thềm cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Sébastien Lecornu đã triệu tập đại diện các đảng phái để đánh giá hoạt động can thiệp trong cuộc bầu cử địa phương và chuẩn bị các biện pháp ứng phó cho năm 2027.

Cuối tháng 7 vừa qua, Chính phủ Pháp trình dự luật đề xuất tăng gấp 3 lần mức phạt đối với hành vi sản xuất nội dung giả trong thời gian diễn ra bầu cử, từ 15.000 euro (khoảng 17.300 USD) lên 45.000 euro (khoảng 52.000 USD), đồng thời mở rộng thủ tục tư pháp khẩn cấp, cho phép yêu cầu gỡ bỏ nhanh các thông tin giả trên mạng khi những nội dung này đe dọa các lợi ích cơ bản của quốc gia. Dự kiến, dự luật này sẽ được Quốc hội Pháp xem xét trong kỳ họp mùa Thu.

Pháp cũng đã thông qua Chiến lược quốc gia về chống thao túng thông tin giai đoạn 2026-2030, tập trung nâng cao nhận thức của người dân, tăng trách nhiệm của các nền tảng trực tuyến và các dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh, đồng thời củng cố năng lực của Viginum - cơ quan chuyên trách phát hiện các hoạt động can thiệp kỹ thuật số từ nước ngoài. Paris cũng muốn tăng cường thực thi Đạo luật Dịch vụ số (DSA) của Liên minh châu Âu (EU).

Về phía các đảng phái, nhiều đề xuất cũng đã được đưa ra. Đảng Những chân trời (Horizons) đề xuất thành lập “lực lượng đặc nhiệm bầu cử," đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp giữa các nước EU nhằm hỗ trợ chuyên gia ứng phó với hoạt động can thiệp trong thời gian bầu cử. Một số nghị sỹ đề xuất yêu cầu người dùng chấp thuận trước khi các nền tảng sử dụng thuật toán để đề xuất nội dung.

Đảng Nước Pháp bất khuất (LFI) cực tả, từng là mục tiêu của các chiến dịch thông tin sai lệch, đề xuất thành lập cơ chế giám sát chiến dịch tranh cử tổng thống với sự tham gia của đại diện các ứng cử viên. Cơ chế này nhằm giúp các lực lượng chính trị nhận được cảnh báo sớm về hoạt động can thiệp từ nước ngoài, đồng thời xây dựng khung quản lý việc sử dụng AI trong vận động tranh cử.

Đảng Xã hội (PS) cảnh báo nguy cơ can thiệp trong năm 2027 có thể nghiêm trọng hơn. Theo đảng này, mục tiêu của các thế lực nước ngoài không nhất thiết là ủng hộ một ứng cử viên cụ thể mà có thể nhằm làm suy giảm niềm tin của người dân đối với các thể chế. PS đề xuất tăng cường lực lượng Viginum tại địa phương, hạn chế nguồn thu quảng cáo của các trang chuyên phát tán thông tin sai lệch và tăng cường nâng cao nhận thức.

Đảng Xanh đề xuất các biện pháp mạnh tay hơn đối với các nền tảng trực tuyến, trong đó có khả năng đình chỉ hoặc cấm hoạt động của nền tảng X trong thời gian bầu cử nếu phát hiện có hành vi can thiệp. Trong khi đó, các lực lượng cánh hữu và cực hữu tỏ ra thận trọng hơn.

Một số nghị sỹ cảnh báo không nên để các biện pháp chống thông tin giả trở thành công cụ gây ảnh hưởng đến hoạt động chính trị, đồng thời cho rằng cần ưu tiên xử lý vấn đề nguồn tài chính từ nước ngoài. Đảng Những người Cộng hòa (LR) cho rằng Viginum đã hoạt động tương đối hiệu quả và chưa nhất thiết cần ban hành thêm luật mới.

Một vấn đề khác đang được tranh luận là nguy cơ thao túng thông tin từ các chủ thể trong nước. Báo cáo của Thượng viện Pháp đề xuất thành lập một cơ quan quan sát độc lập về thông tin sai lệch, song ý tưởng này vấp phải sự phản ứng từ các lực lượng cánh hữu và cực hữu.

Những tranh luận trên cho thấy Pháp đang mở rộng phạm vi bảo vệ bầu cử, không chỉ tập trung vào an ninh tại các điểm bỏ phiếu và hạ tầng bầu cử mà còn chú trọng bảo vệ môi trường thông tin, không gian số và niềm tin của cử tri.

Đối với Paris, thách thức hiện nay là xây dựng một cơ chế đủ hiệu quả để phát hiện, ngăn chặn các hoạt động can thiệp từ nước ngoài, qua đó bảo đảm tính minh bạch, an toàn và ổn định của tiến trình bầu cử tổng thống năm 2027./.

Pháp cảnh báo nguy cơ AI can thiệp cuộc bầu cử tổng thống năm 2027 Theo các báo cáo mới nhất của Viginum, một số trang web giả mạo các tờ báo địa phương nổi tiếng như La Voix du Nord hay Midi Libre đã đăng tải hàng loạt bài viết sai sự thật được tạo ra bằng AI.