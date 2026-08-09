Vấn đề người di cư: Đức khôi phục cơ chế trả người xin tị nạn về Italy

Đức sẽ nối lại việc chuyển trả những người xin tị nạn thuộc diện “Dublin” về Italy, với chuyến chuyển trả dự kiến đầu tiên vào ngày 19/8, trong bối cảnh Berlin tăng cường áp dụng các quy định của châu Âu về phân định trách nhiệm giữa các nước thành viên trong việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ xin tị nạn.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, trường hợp được chuyển trả lần này là một phụ nữ Somalia 22 tuổi, đến Đức hồi tháng 3 vừa qua sau khi nhập cảnh Liên minh châu Âu (EU) qua Italy.

Theo Quy chế Dublin, quốc gia thành viên nơi người xin tị nạn nhập cảnh đầu tiên thường chịu trách nhiệm xem xét đơn xin bảo hộ quốc tế của người này.

Từ năm 2022, Italy đã từ chối tiếp nhận trở lại một số người xin tị nạn theo Quy chế Dublin. Tuy nhiên, tháng 12/2025, Rome và Berlin đạt thỏa thuận giải quyết các trường hợp tồn đọng, tạo cơ sở để Đức từng bước nối lại hoạt động chuyển trả.

Một người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức cho biết Berlin dự định áp dụng nghiêm ngặt các quy định của châu Âu đối với những người xin tị nạn thuộc diện “Dublin” đến Đức trong năm 2026. Đức kỳ vọng việc chuyển trả về Italy và Hy Lạp sẽ được nối lại trong bối cảnh các quy định mới của Liên minh châu Âu về di cư và tị nạn bắt đầu được áp dụng từ ngày 12/6.

Theo phía Đức, một cơ chế Dublin vận hành hiệu quả là điều kiện quan trọng để cải cách Hệ thống Tị nạn chung châu Âu (GEAS) thành công. Cơ chế này nhằm xác định quốc gia chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ xin tị nạn, qua đó hạn chế tình trạng một người nộp đơn tại nhiều nước thành viên.

Trong trường hợp nói trên, người phụ nữ Somalia hiện sống tại một trung tâm tiếp nhận ở Niederwerrn, bang Bayern (Đức). Ngày 25/6, cô nhận được thông báo của Bộ Nội vụ Đức rằng sẽ được chuyển về Italy vào ngày 19/8. Trước đó, hồi tháng 6, Đức đã gửi yêu cầu Italy tiếp nhận lại người này. Do phía Italy không phản hồi trong thời hạn 2 tuần theo quy định, cơ chế “chấp thuận ngầm” được kích hoạt, theo đó yêu cầu của Đức được coi là đã được chấp thuận.

Người phụ nữ này rời Somalia để trốn khỏi một cuộc hôn nhân sắp đặt và đến Đức ngày 31/3 sau khi đi qua Italy. Một số người thân của cô hiện sinh sống tại Đức và cô đã nộp đơn xin tị nạn tại Đức. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Đức cho rằng Italy mới là quốc gia có trách nhiệm xử lý hồ sơ của người này theo Quy chế Dublin và không có cơ sở để Đức tiếp nhận đơn xin tị nạn.

Việc Đức nối lại chuyển trả người xin tị nạn về Italy diễn ra trong bối cảnh EU đang thúc đẩy các biện pháp nhằm tăng cường kiểm soát dòng người di cư, đồng thời phân định rõ hơn trách nhiệm của các nước thành viên trong hệ thống tị nạn chung./.

Italy bác tối hậu thư của Tây Ban Nha về kiểm soát biên giới Chính phủ Italy cho biết không có ý định xem xét lại quyết định tạm thời kiểm soát hành khách đến từ Tây Ban Nha, đặc biệt là công dân các nước ngoài EU, ít nhất đến ngày 15/8.

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