Nghịch lý tại các cường quốc du lịch Địa Trung Hải

Mặc dù Italy là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu châu Âu và thu về hàng chục tỷ euro từ khách quốc tế mỗi năm, hơn một phần ba người dân nước này lại không đủ khả năng chi trả cho một tuần nghỉ dưỡng xa nhà.



Số liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) cho thấy sự tương phản rõ nét giữa nguồn thu lớn từ du lịch và khả năng đi nghỉ của người dân tại Italy cũng như một số quốc gia Địa Trung Hải.

Mạng tin Today dẫn số liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu cho hay, năm 2025, có 35,7% người dân Italy từ 16 tuổi trở lên không đủ khả năng chi trả cho một tuần nghỉ dưỡng xa nhà, cao hơn đáng kể mức trung bình 27,5% của Liên minh châu Âu (EU). Italy đứng thứ năm trong số 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu có tỷ lệ này cao nhất.

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại nhiều quốc gia Địa Trung Hải vốn là những điểm đến du lịch nổi tiếng. Tỷ lệ người không đủ khả năng chi trả cho một tuần nghỉ xa nhà lên tới 46,6% tại Hy Lạp, 33,1% tại Bồ Đào Nha và 32,2% tại Tây Ban Nha, đều cao hơn mức trung bình của Liên minh châu Âu.

Sự tương phản càng rõ nét khi đây đều là những điểm đến hàng đầu của du khách châu Âu. Năm 2024, Tây Ban Nha dẫn đầu Liên minh châu Âu về du lịch quốc tế với 322 triệu lượt đêm lưu trú của khách nước ngoài.

Italy đứng thứ hai với 254 triệu lượt và Hy Lạp đứng thứ tư với 128 triệu lượt. Riêng Tây Ban Nha, Italy và Pháp chiếm gần một nửa tổng số lượt đêm lưu trú của du khách nước ngoài tại các cơ sở lưu trú trên toàn Liên minh châu Âu.

Du lịch cũng mang lại nguồn thu lớn cho các nền kinh tế này. Năm 2024, doanh thu từ khách du lịch quốc tế đạt 98 tỷ euro tại Tây Ban Nha và 54 tỷ euro tại Italy. Tại Bồ Đào Nha, nguồn thu này tương đương 9,6% GDP, tại Hy Lạp là 9,1% và tại Croatia lên tới 17,5%.

Trong khi đó, tại một số nước Bắc Âu và Tây Âu, tỷ lệ người không đủ khả năng chi trả cho một tuần nghỉ xa nhà thấp hơn nhiều, chỉ 10,6% tại Luxembourg, 12,4% tại Thụy Điển và 12,8% tại Hà Lan.

Người dân tại một số trong các quốc gia này cũng đi du lịch nước ngoài nhiều hơn. Năm 2024, mỗi người dân Luxembourg trung bình lưu trú 38 đêm ở nước ngoài, trong khi con số tại Thụy Điển là 18 đêm. Tại Italy, Hy Lạp và Bồ Đào Nha, mức trung bình đều dưới 3 đêm.

Theo Cơ quan Thống kê châu Âu, một người Italy chi trung bình khoảng 86 euro/ngày khi đi du lịch. Như vậy, một tuần nghỉ dưỡng tiêu tốn khoảng 600 euro/người, hơn 1.200 euro đối với một cặp đôi và khoảng 2.400 euro đối với một gia đình 4 người.

Trên phạm vi châu Âu, nếu chỉ tính những chuyến đi nhằm mục đích nghỉ dưỡng và giải trí, mức chi tiêu trung bình vào khoảng 112 euro/đêm.

Với mức chi phí này, một tuần nghỉ xa nhà vẫn nằm ngoài khả năng tài chính của một bộ phận đáng kể người dân Italy, mặc dù nước này là một trong những thị trường du lịch lớn nhất châu Âu./.

Hy Lạp, Italy và Malta dẫn đầu tăng trưởng du lịch tại châu Âu Dù chi phí du lịch tăng, du khách chịu tác động từ lạm phát, căng thẳng địa chính trị nhưng nhu cầu đến các điểm Địa Trung Hải ở mức cao nhờ lợi thế về khí hậu, tài nguyên du lịch, hạ tầng giao thông.