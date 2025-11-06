Cứu sống du khách châu Âu nguy kịch khi đang du lịch tại Việt Nam

Ngày 6/11, Bệnh viện Bạch Mai thông tin các bác sỹ của bệnh viện đã cứu sống một nữ du khách châu Âu nguy kịch khi đang du lịch tại Việt Nam.

Trong chuyến du lịch tại Sa Pa, một du khách nữ quốc tịch châu Âu bất ngờ lên cơn đau ngực dữ dội, khó thở, rơi vào tình trạng nguy kịch.

Nữ bệnh nhân trong tình trạng suy hô hấp nặng sau khi được sơ cứu tại một cơ sở y tế ở Lào Cai đã nhanh chóng được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai. Các kết quả thăm khám ban đầu cho thấy bệnh nhân có hội chứng vành cấp trên nền bệnh nhân có tiền sử đặt stent mạch vành, tràn dịch màng phổi trái nhiều, SpO₂ chỉ 86%.

Các bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai chẩn đoán khi nhập viện: Nhồi máu cơ tim cấp ngày thứ hai, biến chứng phù phổi cấp, tràn dịch màng phổi trái, suy tim trên nền stent cũ và COPD.

Ngay lập tức, bệnh nhân được điều trị tích cực, toàn diện theo phác đồ chuẩn quốc tế. Bước đầu, các bác sỹ tiến hành dẫn lưu dịch màng phổi, hỗ trợ hô hấp, giúp SpO₂ cải thiện nhanh từ 86% lên 95%. Song song, điều trị tối ưu cho hội chứng vành cấp và suy tim cấp được triển khai đồng bộ.

Dù bệnh nhân không nói được tiếng Anh, các bác sỹ vẫn phối hợp hiệu quả nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Đại sứ quán, đảm bảo việc trao đổi, giải thích tình trạng bệnh minh bạch, giúp người bệnh và gia đình hoàn toàn yên tâm.

Sau khi ổn định hô hấp và tuần hoàn, Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Bạch Mai thống nhất chỉ định chụp và can thiệp động mạch vành.

Sau can thiệp, bệnh nhân hết đau ngực, khó thở, các chỉ số sinh tồn ổn định, vùng cơ tim được cứu sống. Sau điều trị, bệnh nhân hồi phục tốt, được xuất viện an toàn.

Phó giáo sư Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho hay ngay khi tiếp nhận thông tin bệnh nhân nước ngoài nguy kịch, bệnh viện đã huy động tối đa sức mạnh đa chuyên khoa, phối hợp nhịp nhàng giữa Trung tâm Cấp cứu A9, Viện Tim mạch, Khoa Hồi sức tích cực và các đơn vị liên quan./.

