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Pháp bắt giữ 4 nghi phạm trộm đồng hồ đắt tiền của du khách tại Saint-Tropez

Cảnh sát Pháp đã bắt giữ 4 nghi phạm người Tây Ban Nha sau khi nhóm người này đánh cắp chiếc đồng hồ trị giá khoảng 300.000 USD của một du khách Brazil tại điểm du lịch nổi tiếng Saint-Tropez.

Bích Liên
Cảnh sát Pháp canh gác ở thủ đô Paris. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Pháp canh gác ở thủ đô Paris. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/8, cảnh sát Pháp đã bắt giữ 4 nghi phạm người Tây Ban Nha sau vụ đánh cắp một đồng hồ xa xỉ trị giá khoảng 300.000 USD của du khách người Brazil tại điểm đến nổi tiếng Saint-Tropez thuộc vùng Riviera.

Lực lượng hiến binh vùng Var thông báo chiếc đồng hồ bị đánh cắp trước đó 2 ngày và đã được tìm thấy để trả lại cho chủ nhân.

Các nghi phạm được cho là đã bỏ trốn bằng ôtô sau vụ việc và bị bắt giữ tại thị trấn Cogolin gần đó sau cuộc truy đuổi của cảnh sát qua những con đường quanh co của Vịnh Saint-Tropez.

Saint-Tropez là điểm đến thu hút nhiều người nổi tiếng, triệu phú và du lịch xa xỉ. Các băng đảng có tổ chức thường đổ xô đến đây mỗi mùa Hè để thực hiện các vụ đánh cắp đồng hồ và đồ trang sức đắt tiền.

Theo số liệu thống kê chính thức, đã có khoảng 15 vụ báo cáo bị đánh cắp đồng hồ xa xỉ ở khu vực Saint-Tropez từ đầu Hè đến nay./.

(TTXVN/Vietnam+)
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