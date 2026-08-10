Thưởng thức hương vị biển cả trong nồi lẩu sứa Quy Nhơn

Có những món ăn có thể khiến người ta nhớ về một vùng đất chỉ sau một lần thưởng thức.

Nếu nhắc đến Quy Nhơn, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến bánh xèo tôm nhảy hay bún chả cá. Thế nhưng, trong vài năm trở lại đây, lẩu sứa đã trở thành một lựa chọn được nhiều du khách tìm kiếm khi muốn khám phá trọn vẹn hương vị biển nơi đây.

Không cầu kỳ trong cách chế biến, món ăn chinh phục thực khách bằng sự hòa quyện giữa vị ngọt của hải sản, vị thanh của nước dùng và cảm giác giòn sần sật rất riêng của những miếng sứa tươi.

Quy Nhơn từ lâu được thiên nhiên ưu đãi với đường bờ biển dài, hệ đầm phá rộng cùng nguồn hải sản phong phú. Mỗi sáng sớm, những chuyến tàu đánh bắt lại cập bến, mang theo đủ loại cá, tôm, mực, ghẹ và cả sứa biển. Chính nguồn nguyên liệu tươi ngon ấy đã góp phần tạo nên bản sắc ẩm thực địa phương, nơi nhiều món ăn được hình thành từ chính nhịp sống lao động của cư dân miền biển.

Không giống những món lẩu hải sản có vị ngọt đơn thuần, lẩu sứa gây ấn tượng ngay từ phần nước dùng. Nước lẩu thường được nấu từ xương hầm kết hợp với riêu tôm, cà chua và một số gia vị truyền thống để tạo nên vị chua thanh, đậm đà nhưng không gắt. Khi nước dùng sôi, từng mảng riêu nổi lên vàng óng, hòa cùng màu đỏ của cà chua và sắc xanh của hành, thì là, tạo nên nồi lẩu vừa bắt mắt vừa dậy hương.

Nước lẩu thường được nấu từ xương hầm kết hợp với riêu tôm, cà chua và một số gia vị truyền thống để tạo nên vị chua thanh, đậm đà nhưng không gắt. (Nguồn: Vietnam+)

Điểm khác biệt của món ăn nằm ở nguyên liệu chính - sứa biển. Sứa được sơ chế kỹ để giữ độ giòn tự nhiên nhưng không còn vị tanh hay mặn. Khi nhúng vào nồi lẩu đang sôi, sứa chỉ cần chín tới là có thể thưởng thức. Miếng sứa trắng trong, giòn mát, quyện cùng vị riêu tôm béo nhẹ và nước dùng chua thanh tạo nên cảm giác vừa lạ vừa hài hòa. Chính sự đối lập giữa cái nóng hổi của nồi lẩu và độ giòn mát của sứa đã làm nên nét hấp dẫn riêng mà không nhiều món ăn có được.

Ngoài sứa, một nồi lẩu còn có thêm nhiều loại hải sản tươi như tôm, mực, cá hoặc chả cá tùy theo cách chế biến của từng quán. Rau ăn kèm cũng mang đậm dấu ấn miền Trung với rau muống, cải xanh, mồng tơi, hoa chuối bào hay các loại rau thơm. Bún tươi thường được dùng thay cơm, giúp thực khách cảm nhận trọn vẹn vị ngọt của nước lẩu mà không tạo cảm giác ngấy.

Điều thú vị là mỗi quán ở Quy Nhơn lại có một cách nấu riêng. Có nơi nhấn mạnh vị riêu tôm đậm đà, có nơi thiên về vị ngọt thanh của nước hầm xương và hải sản. Một số quán bổ sung thêm ghẹ, bề bề hoặc mực lá để tăng hương vị. Chính sự đa dạng ấy khiến nhiều du khách sẵn sàng ghé nhiều địa chỉ khác nhau để cảm nhận những sắc thái riêng của cùng một món ăn.

Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị, lẩu sứa còn phản ánh cách người dân miền biển tận dụng nguồn nguyên liệu địa phương. Từ những mẻ sứa được khai thác theo mùa, qua bàn tay khéo léo của người đầu bếp, món ăn trở thành sự kết hợp giữa sản vật biển và phong cách nấu riêu quen thuộc trong ẩm thực Việt. Sự sáng tạo ấy góp phần làm phong phú thêm bức tranh ẩm thực của Quy Nhơn, bên cạnh những món đặc sản đã trở nên quen thuộc với du khách.

Ngày nay, nhiều nhà hàng và quán ăn hải sản tại Quy Nhơn đều đưa lẩu sứa vào thực đơn. Món ăn đặc biệt được ưa chuộng vào buổi chiều hoặc tối, khi tiết trời dịu mát và cả gia đình hay nhóm bạn quây quần bên nồi lẩu nghi ngút khói, thưởng thức từng miếng sứa giòn, nhấp thêm chút nước lèo nóng hổi và trò chuyện cùng bạn bè là trải nghiệm khiến chuyến đi thêm trọn vẹn./.

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