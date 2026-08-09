Hà Nội: Lại xảy ra cháy nhà xưởng tại phường Thanh Liệt

Chiều 9/8, một vụ cháy xảy ra tại điểm thu mua sắt vụn, phế liệu trên phố Vũ Đức Úy, đoạn Tân Triều Mới thuộc phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội. Vị trí xảy ra hỏa hoạn cách khu vực từng xảy ra vụ cháy lớn vào ngày 25/7 vừa qua chỉ khoảng 50 mét.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 14 giờ cùng ngày. Ngọn lửa xuất phát tại điểm thu mua phế liệu, sau đó lan sang khu lán tạm từng được sử dụng làm quán bia nhưng đã ngừng hoạt động. Khói đen dày đặc bao trùm khu vực, khiến người dân không thể tiếp cận để chữa cháy ban đầu.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội đã điều động 3 xe chữa cháy, 1 xe téc chở nước cùng cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường tổ chức dập lửa.

Đến khoảng 14 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng tiếp tục sử dụng máy xúc phá dỡ điểm thu mua phế liệu và khu lán tạm nhằm xử lý hiện trường, ngăn nguy cơ cháy âm ỉ hoặc bùng phát trở lại.

Công an phường Thanh Liệt, Ban Chỉ huy Quân sự phường cùng lực lượng dân quân tự vệ tổ chức phong tỏa, bảo vệ hiện trường và hỗ trợ công tác chữa cháy. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, chiều 25/7, trên tuyến đường này cũng đã xảy ra vụ cháy dãy quán bia lan sang khu vực nhà xưởng và lán tạm phía sau. Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động 12 xe chữa cháy cùng hơn 70 cán bộ, chiến sỹ của nhiều đơn vị đến hiện trường. Sau gần 2 giờ, đám cháy được khống chế và dập tắt.

Sau vụ cháy này, từ phản ánh của TTXVN cũng như các cơ quan báo chí khác, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng giao Ủy ban Nhân dân phường Thanh Liệt chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có và báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố kết quả thực hiện trước ngày 10/8/2026.

Theo kết quả rà soát của Ủy ban Nhân dân phường Thanh Liệt, dọc hai bên đường Vũ Đức Úy hiện có 572 công trình vi phạm trên đất nông nghiệp và đất do Ủy ban Nhân dân phường quản lý. Trong đó, 220 trường hợp đã được thiết lập hồ sơ, 352 trường hợp còn lại đang tiếp tục được rà soát, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Phần lớn các công trình được sử dụng làm nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc phục vụ sinh hoạt, đều phát sinh trước ngày 1/7/2025 và tồn tại trong thời gian dài. Toàn bộ các công trình được chia thành 7 khu vực, tập trung nhiều nhà xưởng khung thép, công trình mái tôn, sân thể thao và các hạng mục xây dựng kiên cố trên đất nông nghiệp.

Việc tiếp tục xảy ra cháy tại khu vực này cho thấy yêu cầu cấp thiết phải rà soát, xử lý triệt để các nhà xưởng, kho bãi và lán tạm không bảo đảm điều kiện về đất đai, xây dựng và phòng cháy, chữa cháy, nhằm ngăn ngừa nguy cơ xảy ra các vụ việc tương tự./.

Hà Nội: Cháy lớn tại Tân Triều Mới, nhiều bình gas được đưa ra khỏi hiện trường Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng kịp thời đưa nhiều bình gas ra khỏi khu vực hỏa hoạn, hạn chế nguy cơ cháy nổ, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và các hộ kinh doanh lân cận.