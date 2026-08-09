Đà Nẵng mở rộng tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích sau vụ sóng cuốn ở Mũi Nghê

Đến 14 giờ ngày 9/8, các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vẫn đang mở rộng phạm vi tiếp tục tìm kiếm hai nạn nhân mất tích trong vụ sóng cuốn tại Mũi Nghê, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Cùng trong ngày 9/8, chị Trương Thị P. (24 tuổi, trú ở xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng) nạn nhân trong vụ sóng cuốn đã được tàu Biên phòng đưa vào bờ an toàn và trở về gia đình trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Trước đó, sáng 9/8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã đến thăm, động viên 2 gia đình có nạn nhân bị sóng cuốn tại Mũi Nghê đang chờ tin tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Bãi Bắc, phường Sơn Trà.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình có con bị sóng cuốn; mong các gia đình bình tĩnh, hợp tác với lực lượng chức năng để cùng phối hợp tìm kiếm, sớm đưa các nạn nhân về nhà.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, hiện lãnh đạo thành phố chỉ đạo quyết liệt các lực lượng chức năng tập trung huy động phương tiện, nhân lực phối hợp, hiệp đồng để tìm kiếm, cứu nạn, mong sớm tìm thấy các nạn nhân.

Như TTXVN đã đưa tin, khoảng 6 giờ sáng 8/8, nhóm 6 người đi bộ ra khu vực Mũi Nghê để chụp ảnh. Trong lúc chụp ảnh, 4 người bị sóng cuốn ra biển, gồm Trương Thị P. (sinh năm 2002), Mai Thị P. (sinh năm 2002), Trần Thị Ánh D. (sinh năm 2002) và Nguyễn Th. (sinh năm 1996).

Chị Trương Thị P. (24 tuổi, trú ở xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng) được đưa về với gia đình trong tình trạng sức khỏe ổn định. (Ảnh: TTXVN phát)

Lúc 7 giờ 30 ngày 8/8, Đồn Biên phòng Sơn Trà nhận được tin báo của người dân. Ngay sau đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự phường Sơn Trà, Hải đội Dân quân thường trực khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện; phối hợp với Vùng 3 Hải quân, Công an thành phố, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II cùng các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm.

Các tàu cá của ngư dân hoạt động gần khu vực cũng được huy động tham gia ứng cứu.

Đến khoảng 8 giờ ngày 8/8, tàu cá ĐNa 37141-TS của ông Nguyễn Phú Hồng, trú tại Sơn Trà, phát hiện, cứu được anh Nguyễn Th. Nạn nhân sau đó được bàn giao cho tàu SAR 274 để chăm sóc y tế, sức khỏe ổn định.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, các lực lượng trên tàu HQ-629, Vùng 3 Hải quân phát hiện, cứu được chị Trương Thị P. tại khu vực cách Mũi Nghê hơn 2 hải lý. Nạn nhân được đưa lên tàu chăm sóc, sức khỏe ổn định.

Hiện nay còn 2 nạn nhân Mai Thị P. và Trần Thị Ánh D. vẫn đang mất tích. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo các lực lượng duy trì quân số, phương tiện, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị chức năng; mở rộng phạm vi tìm kiếm trên biển kết hợp rà soát dọc bờ, nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân./.

Đà Nẵng: Cứu sống 2 trong 4 du khách mất tích tại Mũi Nghê Các lực lượng chức năng Đà Nẵng đã cứu sống 2 trong 4 du khách bị sóng cuốn khi tham quan Mũi Nghê, đồng thời tiếp tục tổ chức tìm kiếm xuyên đêm 2 người còn mất tích.