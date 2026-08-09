Hà Nội đề xuất gia hạn 6 tháng đối với 6 dự án đầu tư quy mô lớn

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có tờ trình đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố (dự kiến kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức ngày 10/8/2026) xem xét, chấp thuận gia hạn 6 tháng để hoàn thiện điều kiện về khởi công đối với 6 dự án đầu tư quy mô lớn triển khai theo cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội.

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có Tờ trình số 343/TTr-UBND, ngày 7/8, gửi Hội đồng Nhân dân thành phố về việc gia hạn thực hiện 6 dự án đầu tư triển khai theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội trên địa bàn Thủ đô.

Theo tờ trình, trên cơ sở các cơ chế, chính sách đặc thù được Quốc hội cho phép, Hà Nội đã nghiên cứu, triển khai 12 dự án lớn, quan trọng, có tính chất động lực, tạo đột phá trong phát triển không gian đô thị và hạ tầng kinh tế-xã hội. Đến nay, 7 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và 10 dự án đã khởi công.

Tuy nhiên, trong số 10 dự án đã khởi công, có 6 dự án chưa hoàn thành đầy đủ các điều kiện khởi công trong thời hạn quy định.

Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị gia hạn đối với Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; Dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội; Dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, Đông Anh; Dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh; Dự án Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT tại các phường Phú Diễn, Tây Tựu và Dự án Khu phức hợp y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi-Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai.

Trong đó, 3 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tổng thể và dự án thành phần khởi công nhưng chưa có thiết kế bản vẽ thi công của phần công trình, hạng mục công trình khởi công được phê duyệt, gồm Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội và Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT.

Dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, Đông Anh đã được phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tổng thể nhưng chưa hoàn thành phê duyệt dự án đầu tư.

Hai dự án còn lại là Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh và Khu phức hợp y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi-Đại học Y Hà Nội chưa hoàn thành thủ tục chủ trương đầu tư.

Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, việc chậm hoàn thiện đầy đủ các điều kiện khởi công theo quy định của pháp luật xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Đây đều là những dự án quy mô lớn, có dự án chưa từng có trong lịch sử phát triển Thủ đô, đòi hỏi nhiều thời gian để xác định phương án, bố trí quỹ đất tái định cư, rà soát và xử lý các dự án, quy hoạch chồng lấn.

Quá trình triển khai cũng diễn ra trong giai đoạn Hà Nội điều chỉnh định hướng quy hoạch, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tại khu vực dự án, từ đó tác động đến việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư.

Bên cạnh đó, các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố nhằm triển khai Nghị quyết số 258/2025/QH15 được xây dựng, ban hành trong thời gian ngắn, chủ yếu tập trung vào công tác thẩm định chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và giải phóng mặt bằng.

Các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư và hoàn thiện điều kiện khởi công vẫn thực hiện theo quy trình thông thường, trong khi một số quy định pháp luật liên quan có sự thay đổi.

Khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 258/2025/QH15 cho phép các dự án thuộc diện áp dụng được thực hiện thủ tục quy hoạch, khởi công xây dựng đồng thời với thủ tục chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư. Chủ đầu tư, nhà đầu tư phải hoàn thiện các điều kiện khởi công trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày khởi công.

Theo khoản 6 Điều 36 Luật Thủ đô năm 2026, trường hợp chưa hoàn thiện các điều kiện này trong thời hạn quy định, Hội đồng Nhân dân thành phố được xem xét, quyết định gia hạn; tổng thời gian gia hạn không quá 6 tháng.

Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố chấp thuận gia hạn thời hạn hoàn thiện điều kiện khởi công đối với 6 dự án nêu trên. Thời gian gia hạn là 6 tháng, tính từ ngày hết hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 258/2025/QH15…/.

Bí thư Thành ủy Hà Nội thúc tiến độ hai dự án giao thông trọng điểm Nam Thủ đô Hai dự án được kiểm tra gồm Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân-Cầu Giẽ với đường Vành đai 3 và Dự án xây dựng tuyến đường Mỹ Đình-Ba Sao-Bái Đính.