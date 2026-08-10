Bộ Xây dựng phản hồi Dự án đường sắt Lim-Phả Lại sau nhiều năm “đắp chiếu”

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Ninh về đầu tư tuyến đường sắt Lim-Phả Lại.

Cụ thể, Dự án đường sắt Yên Viên-Phả Lại-Hạ Long-Cái Lân là dự án phải đình hoãn, giãn tiến độ từ năm 2011 theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ. Bộ Xây dựng ghi nhận và rất mong sự chia sẻ của chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh về những ảnh hưởng của dự án trong thời gian đình hoãn, giãn tiến độ.

Theo Quy hoạch mạng lưới đường sắt Việt Nam thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 2404/QĐ-TTg ngày 29/10/2025, trong đó định hướng bổ sung tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh vận chuyển hành khách; nâng cấp, cải tạo tuyến Kép-Hạ Long-Cái Lân hiện hữu để vận tải hành khách kết hợp hàng hóa; tận dụng hạ tầng đoạn tuyến Lim-Phả Lại hiện có làm đường gom/song hành của tuyến đường bộ cao tốc Nội Bài-Hạ Long.

Triển khai Nghị quyết số 252/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội, để phù hợp với bối cảnh mới, tình hình đầu tư dự án, căn cứ Luật Quy hoạch năm 2025, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt tại Quyết định số 1093/QĐ-BXD ngày 30/6/2026, trong đó tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh đang triển khai đầu tư nên đối với đoạn đường sắt Lim-Phả Lại định hướng điều chỉnh nghiên cứu chuyển các hạng mục hạ tầng đã đầu tư để làm đường sắt địa phương, công trình hạ tầng giao thông hoặc hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội để khai thác hiệu quả, phù hợp mô hình tổ chức không gian mới của các địa phương.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang giao Ban Quản lý dự án Đường sắt rà soát các nội dung liên quan đến Dự án đường sắt Yên Viên-Phả Lại-Hạ Long-Cái Lân theo định hướng của quy hoạch nêu trên để báo cáo cấp có thẩm quyền phương án thực hiện, phù hợp nhu cầu và điều kiện cân đối nguồn lực trong giai đoạn 2026-2030.

Quá trình triển khai lập điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đường sắt phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Bắc Ninh để thông tin, trao đổi về kết quả nghiên cứu.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục cung cấp thông tin về kết quả nghiên cứu Quy hoạch chi tiết, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tới cử tri tỉnh Bắc Ninh, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội (nếu có yêu cầu)./.

Đường sắt Hải Phòng-Hạ Long-Móng Cái dài 187km sẽ được đầu tư sau năm 2030 Bộ Xây dựng đã giao Cục Đường sắt Việt Nam phối hợp với cấp có thẩm quyền phía Trung Quốc triển khai quy hoạch chi tiết tuyến đường sắt Hải Phòng-Hạ Long-Móng Cái.