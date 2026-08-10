Sun PhuQuoc Airways mở rộng đội tàu bay thân rộng, mục tiêu bay đến châu Âu

Theo thông tin từ Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways, Hãng đã hoàn tất kế hoạch tiếp nhận 8 tàu bay thân rộng Airbus A330. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để hãng mở rộng phạm vi khai thác và từng bước đưa Phú Quốc kết nối với những thị trường quốc tế xa hơn.

Theo kế hoạch, 2 tàu A330 đầu tiên dự kiến về Việt Nam trong tháng 9/2026 sẽ được đưa vào khai thác ngay, tạo thêm năng lực để Sun PhuQuoc Airways tăng cường các đường bay tới Hàn Quốc và mở rộng kết nối quốc tế tới Nga, Kazakhstan. Tiếp đó, một tàu sẽ được bàn giao trong tháng 10 và một tàu trong tháng 12, nâng tổng số A330 gia nhập đội bay trong năm 2026 lên 4 chiếc.

Sang năm 2027, khi 4 tàu A330 tiếp theo lần lượt được đưa vào khai thác, năng lực đội tàu được mở rộng sẽ tạo dư địa để Sun PhuQuoc Airways tiến xa hơn về phạm vi thị trường, với các đường bay tới Nhật Bản và Australia dự kiến triển khai ngay từ quý I, đầu quý II, đồng thời nghiên cứu khai thác một số điểm đến tại châu Âu, trong đó có Cộng hòa Séc và Ba Lan.

Đội tàu và mạng bay sẽ được phát triển theo một lộ trình đồng bộ, từng bước đưa Sun PhuQuoc Airways từ mạng bay khu vực tới các thị trường tầm trung và đường dài, với Phú Quốc giữ vai trò trung tâm kết nối.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Tổng Giám đốc Sun PhuQuoc Airways nhấn mạnh việc đầu tư đội tàu thân rộng Airbus A330 là một bước đi chiến lược trong quá trình phát triển của Sun PhuQuoc Airways.

“Hãng không chỉ hướng tới mở rộng mạng bay, mà còn muốn nâng cấp trải nghiệm của hành khách trên những hành trình dài hơn, với sản phẩm và dịch vụ được đầu tư bài bản ngay từ đầu. Đây cũng là nền tảng để Sun PhuQuoc Airways từng bước hoàn thiện chất lượng dịch vụ theo định hướng tiêu chuẩn 5 sao quốc tế,” ông Quân khẳng định.

Từ 8 tàu thân rộng A330 trong giai đoạn 2026-2027, Sun PhuQuoc Airways đang xây dựng nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới với đội tàu hiện đại hơn, mạng bay vươn xa hơn và trải nghiệm dịch vụ được hoàn thiện hơn. Qua đó, Hãng từng bước mở rộng khả năng kết nối Phú Quốc với các trung tâm du lịch, kinh tế và hàng không tại châu Á, châu Âu và châu Đại Dương.

Nhìn xa hơn, đội tàu A330 là một phần trong chiến lược phát triển đội tàu thân rộng của Sun PhuQuoc Airways. Dự kiến từ năm 2031, hãng sẽ nhận bàn giao 40 tàu thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner thuộc sở hữu, mở ra năng lực khai thác các hành trình liên lục địa và từng bước mở rộng phạm vi kết nối của Sun PhuQuoc Airways tới những thị trường xa hơn trên thế giới./.

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