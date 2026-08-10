Từ 15/9, cấp giấy phép kinh doanh vận tải trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công

Bộ Xây dựng vừa công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc chức năng phạm vi quản lý, có hiệu lực từ ngày 10/8/2026.

Đáng chú ý, từ ngày 15/9/2026, việc tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin và trả kết quả cấp giấy phép kinh doanh vận tải theo hình thức trực tuyến được thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cơ quan cấp phép có thể xử lý hồ sơ, trả kết quả trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Xây dựng hoặc ứng dụng VNeID hoặc trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính.

Theo quy định mới, trong thời hạn 4 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đúng quy định, Sở Xây dựng thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô, bằng xe bốn bánh có gắn động cơ.

Trường hợp không cấp giấy phép, cơ quan giải quyết phải trả lời thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, hoặc bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Quyết định đồng thời công bố 27 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung liên quan đến cấp giấy phép kinh doanh vận tải, đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định, cấp phù hiệu và các giấy phép vận tải đường bộ quốc tế.

Ngoài ra, một thủ tục được bãi bỏ là cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô, bằng xe bốn bánh có gắn động cơ trong trường hợp giấy phép bị mất, bị hỏng.

Việc sửa đổi, bổ sung các quy định trong lĩnh vực đường bộ lần này cũng tăng cường yêu cầu quản lý gắn với an toàn vận tải hành khách.

Trong quản lý phù hiệu, tại một thời điểm, mỗi xe chỉ được cấp và sử dụng một loại phù hiệu tương ứng với một loại hình kinh doanh vận tải. Đối với vận tải hành khách theo tuyến cố định, Sở Xây dựng hai đầu tuyến cấp phù hiệu xe ôtô trung chuyển.

Đối với các phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào, Campuchia, đơn vị vận tải phải có phương án kinh doanh cụ thể số lượng, chất lượng phương tiện, việc gắn thiết bị giám sát hành trình; thông tin về lái xe, nhân viên phục vụ và công tác tập huấn nghiệp vụ.

Đối với xe khách giường nằm hai tầng, phương án phải thể hiện thâm niên của lái xe.../.

Hà Nội siết quản lý phương tiện của công nhân và xe kinh doanh vận tải Hà Nội triển khai tổng rà soát xe máy của công nhân tại khu công nghiệp; kiểm tra xe tải tự đổ, xe limousine và phương tiện vận tải nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm an toàn giao thông.

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