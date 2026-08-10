Hà Nội công bố 47 quyết định về công tác cán bộ sau sắp xếp bộ máy

Ngày 10/8, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị.

Đây là đợt công bố nhiều quyết định về công tác cán bộ nhất từ đầu nhiệm kỳ, gồm 22 quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và 25 quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố, gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn nhân sự lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và tăng cường cán bộ cho cơ sở.

Hội nghị được tổ chức ngay sau khi Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 thông qua Nghị quyết về thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố.

Quang cảnh kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 14 cơ quan chuyên môn, giảm một đầu mối, tương ứng 6,7%.

Cụ thể, thành phố sáp nhập Sở Quy hoạch-Kiến trúc vào Sở Xây dựng; sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao để thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thành lập Sở Ngoại vụ trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính và tài sản liên quan từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố; đồng thời tổ chức lại Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố.

Trong danh sách nhận quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy có ông Nguyễn Phi Thường, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng; ông Trần Anh Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội; ông Trần Đức Hải, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hương Sơn; ông Nguyễn Thanh Liêm, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Quang Minh.

Các cán bộ nhận quyết định còn có bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch; ông Vũ Minh Tuấn, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội; ông Nguyễn Mạnh Huy, thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề thành phố; ông Nguyễn Cao Minh, Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và nhiều cán bộ chủ chốt tại các xã, phường...

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng trao quyết định cho 25 cán bộ, trong đó có ông Võ Nguyên Phong, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương; ông Nguyễn Phi Thường, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng; ông Phạm Tuấn Long, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch; cùng lãnh đạo các sở Nội vụ, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, các ban quản lý dự án và một số địa phương...

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nêu rõ Thủ đô đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng toàn diện và có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, củng cố đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển của Thủ đô.

Việc thành lập Sở Xây dựng mới trên cơ sở sáp nhập Sở Quy hoạch-Kiến trúc vào Sở Xây dựng; thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao; thành lập Sở Ngoại vụ là bước đi cụ thể nhằm tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, khắc phục chồng chéo, nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả quản lý nhà nước.

Cùng với sắp xếp tổ chức, thành phố tiếp tục bố trí cán bộ gắn với chủ trương lãnh đạo chủ chốt không phải người địa phương; tăng cường cán bộ có năng lực, kinh nghiệm cho cơ sở. Việc điều động, luân chuyển cũng nhằm tạo môi trường đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện cán bộ qua thực tiễn, từng bước khắc phục tình trạng khép kín trong công tác cán bộ tại từng địa bàn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các đồng chí mới nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Bí thư Thành ủy đề nghị các cán bộ được giao nhiệm vụ mới tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm; nhanh chóng nắm bắt công việc, sâu sát cơ sở, giữ vững đoàn kết, thống nhất; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chủ động, quyết liệt tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ được điều động về xã, phường phải nắm chắc địa bàn, thực sự gần dân, sát dân; cùng tập thể cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Cán bộ được bổ nhiệm, điều động về các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, nhanh chóng ổn định tổ chức sau sắp xếp, nâng cao chất lượng tham mưu, chủ động phối hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan mới.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ trong bàn giao, tiếp nhận cán bộ; tạo điều kiện để người nhận nhiệm vụ mới nhanh chóng ổn định, phát huy năng lực, sở trường; bảo đảm công việc được thực hiện liên tục. Sau hội nghị, thành phố còn nhiều công việc phải tiếp tục thực hiện, đặc biệt là sắp xếp các tổ chức bên trong của những sở, ngành mới.

Ban Thường vụ Thành ủy đã giao Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Nội vụ và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong, không để việc sắp xếp ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc của thành phố./.

Hà Nội thông qua phương án sắp xếp, còn 14 cơ quan chuyên môn Hà Nội đã thông qua phương án sắp xếp, giảm 1 đầu mối, tổ chức lại các sở ngành nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

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