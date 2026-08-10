Trao Quyết định của Chủ tịch nước cho hai sỹ quan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Sáng 10/8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho hai sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) và phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc ở khu vực Abyei (UNISFA).

Hai sỹ quan nhận quyết định đợt này gồm: Đại úy Nguyễn Ngọc Anh, Trợ lý Hậu cần, Ban Hậu cần-Kỹ thuật, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, được giao đảm nhiệm vị trí sỹ quan Tham mưu Hậu cần tại phái bộ UNISFA. Đại úy Nguyễn Văn Nam, Phó đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trường sỹ quan Phòng hóa, Binh chủng Hóa học, đảm nhiệm vị trí Quan sát viên quân sự tại Phái bộ UNMISS.

Dự kiến hai sỹ quan sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tháng 8/2026.

Chủ trì buổi lễ, Thượng tướng Phùng sỹ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổ phó Thường trực Tổ công tác liên ngành, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đánh giá cao kết quả tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Quân đội nhân dân Việt Nam trong hơn 12 năm qua. Các thế hệ cán bộ, nhân viên Quân đội nhân dân Việt Nam đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng hình ảnh, uy tín của đất nước, Quân đội Việt Nam và lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong môi trường quốc tế.

Chúc mừng hai sỹ quan được Đảng, Nhà nước và Quân đội tin tưởng giao nhiệm vụ, Thượng tướng Phùng sỹ Tấn bày tỏ tin tưởng hai đồng chí sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Phó Tổng Tham mưu trưởng Phùng sỹ Tấn biểu dương Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan đã có quá trình chuẩn bị lực lượng chặt chẽ, chu đáo.

Thông tin về công tác chuẩn bị cho hai sỹ quan chuẩn bị lên đường, Đại tá Phạm Tân Phong, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) cho biết, về công tác tuyển chọn và tạo nguồn, hai sỹ quan được lựa chọn trên cơ sở phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, trình độ quân sự, ngoại ngữ, sức khỏe và khả năng đáp ứng yêu cầu làm việc trong môi trường quốc tế.

Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã phối hợp với Binh chủng Hóa học và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rà soát, tuyển chọn, bồi dưỡng tạo nguồn theo đúng quy trình, bảo đảm cán bộ được lựa chọn đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ độc lập tại phái bộ.

Đại úy Nguyễn Ngọc Anh và Đại úy Nguyễn Văn Nam đều đã hoàn thành huấn luyện tiền triển khai và được đào tạo, bồi dưỡng qua các khóa huấn luyện chuyên môn về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở trong nước và nước ngoài, đáp ứng yêu cầu đối với vị trí dự kiến đảm nhiệm.

Nội dung huấn luyện tập trung vào kiến thức, nghiệp vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chuyên môn quân sự, kỹ năng làm việc trong môi trường đa quốc gia, bảo đảm an ninh, an toàn và xử trí tình huống tại địa bàn.

Cả hai sỹ quan có trình độ ngoại ngữ tốt, đáp ứng yêu cầu giao tiếp, phối hợp và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn bằng tiếng Anh trong môi trường làm việc tại các phái bộ của Liên hợp quốc. Đại úy Nguyễn Ngọc Anh đã có kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ trên cương vị sỹ quan hành chính của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 tại phái bộ UNMISS (nhiệm kỳ 2022-2023). Đại úy Nguyễn Văn Nam đã được đào tạo, bồi dưỡng qua các khóa chuyên môn liên quan trực tiếp đến vị trí Quan sát viên quân sự.

Nhận thức sâu sắc rằng khi thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ, mỗi cán bộ không chỉ thực hiện chức trách được giao mà còn có trách nhiệm giữ gìn danh dự, hình ảnh của Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong môi trường quốc tế, thay mặt hai sỹ quan chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ, Đại úy Nguyễn Văn Nam khẳng định sẽ không ngừng nghiên cứu, học tập, rèn luyện, vận dụng hiệu quả những kiến thức, kỹ năng đã được huấn luyện và kinh nghiệm thực tiễn được các thế hệ cán bộ gìn giữ hòa bình Việt Nam chia sẻ vào thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ.

Bên cạnh đó, hai sỹ quan sẽ chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, chức trách, nhiệm vụ và các mối quan hệ công tác; nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc, phát huy năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ.../.

Sỹ quan Quân đội Việt Nam đảm nhận vị trí cấp cao tại phái bộ gìn giữ hòa bình Thượng tá Lương Trường Vinh đảm nhiệm vị trí Sỹ quan liên lạc cấp cao kiêm Trưởng phòng Quan sát viên quân sự phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS).

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