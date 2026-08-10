Hà Nội gia hạn 3 tháng hoàn thiện điều kiện khởi công 6 dự án lớn

Ngày 10/8, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua nghị quyết gia hạn thời hạn hoàn thiện điều kiện về khởi công xây dựng công trình đối với 6 dự án đầu tư triển khai theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội. Thời gian gia hạn là 3 tháng, chỉ thực hiện một lần, tính từ ngày hết thời hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 258/2025/QH15.

Trong 116 đại biểu tham gia biểu quyết, có 110 đại biểu tán thành, bằng 89,43% tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố; 6 đại biểu không biểu quyết, bằng 4,88%.

Sáu dự án được gia hạn gồm: Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; Dự án đầu tư Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội; Dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, Đông Anh; Dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh; Dự án đầu tư Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT tại các phường Phú Diễn, Tây Tựu và Dự án Khu phức hợp Y tế-Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai.

Các dự án có quy mô và tính chất đặc biệt

Trình bày tờ trình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, trên cơ sở các cơ chế, chính sách đặc thù được Quốc hội cho phép tại Nghị quyết số 258/2025/QH15, Hà Nội đã chủ động nghiên cứu, xây dựng và triển khai 12 dự án đầu tư lớn, quan trọng, có tính chất động lực, tạo đột phá trong phát triển không gian đô thị và hạ tầng kinh tế-xã hội của Thủ đô.

Đến nay, 10/12 dự án đã khởi công, 7/12 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, 6/10 dự án đã khởi công chưa hoàn thiện đầy đủ điều kiện trong thời hạn 6 tháng theo quy định.

Các dự án hầu hết có quy mô lớn, mang tính tiêu biểu và có tầm ảnh hưởng sâu rộng đối với quá trình xây dựng, phát triển Thủ đô. Việc triển khai nhằm mở rộng không gian, thay đổi diện mạo đô thị; đa dạng hóa sản phẩm nhà ở, tạo không gian sống chất lượng; đồng thời thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng tỷ trọng đóng góp của các ngành dịch vụ, thương mại, kinh tế số, kinh tế tri thức và kinh tế bạc.

Một số dự án như Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội đã được Thành ủy Hà Nội báo cáo Bộ Chính trị, Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo Chính phủ về sự cần thiết triển khai đầu tư và xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù.

Việc thực hiện Nghị quyết số 258/2025/QH15 giúp rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị đầu tư, cho phép huy động nguồn lực xã hội và áp dụng chính sách đặc thù về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Qua khoảng 8 tháng triển khai, một số dự án đã hoàn thành khối lượng giải phóng mặt bằng lớn và tổ chức thi công các hạng mục ban đầu.

Riêng Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội đã hoàn thành giải phóng mặt bằng sơ bộ hơn 200 ha và đang đầu tư xây dựng một số công trình.

Mức độ hoàn thiện thủ tục không giống nhau

Báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố cho thấy, mức độ hoàn thiện thủ tục của 6 dự án khác nhau. Ba dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tổng thể và dự án thành phần khởi công, nhưng chưa có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt đối với phần công trình hoặc hạng mục đã khởi công, gồm Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội và Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT tại các phường Phú Diễn, Tây Tựu.

Dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, Đông Anh đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tổng thể nhưng chưa được phê duyệt dự án đầu tư. Hai dự án chưa hoàn thành thủ tục chủ trương đầu tư tại thời điểm xây dựng báo cáo gồm Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh và Khu phức hợp Y tế-Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai.

Tại Kỳ họp thứ 6, trước khi xem xét nội dung gia hạn, Hội đồng Nhân dân thành phố đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư Dự án Khu phức hợp Y tế-Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, thực tế có 3/6 dự án đã hoàn thành những nội dung chủ yếu theo quy định. Việc gia hạn nhằm tạo thêm thời gian hoàn thiện các thủ tục còn lại, đồng thời duy trì tiến độ triển khai các dự án.

Lý giải nguyên nhân chậm hoàn thiện điều kiện khởi công, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn cho biết, đây là những dự án có quy mô rất lớn, một số dự án chưa từng có trong lịch sử phát triển Thủ đô. Điển hình, phạm vi nghiên cứu Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng liên quan đến khu vực có khoảng 280.000 người, 87.000 hộ dân cùng nhiều trụ sở, trường học, cơ sở sản xuất và công trình hạ tầng. Việc xác định phương án, bố trí quỹ đất tái định cư, rà soát, xử lý các dự án và quy hoạch chồng lấn cần khối lượng công việc lớn và nhiều thời gian thực hiện.

Các dự án cũng được triển khai trong giai đoạn thành phố điều chỉnh định hướng quy hoạch, xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Quá trình này tác động đến tiến độ lập, hoàn thiện quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch chi tiết tại khu vực triển khai dự án.

Bên cạnh đó, các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố nhằm triển khai Nghị quyết số 258/2025/QH15 được xây dựng trong thời gian ngắn, chủ yếu tập trung vào thẩm định chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và giải phóng mặt bằng, chưa bao quát toàn bộ quy trình triển khai dự án.

Các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án và hoàn thiện điều kiện khởi công vẫn phải thực hiện theo quy trình thông thường. Trong thời gian triển khai cũng có sự thay đổi của một số quy định pháp luật liên quan đến xây dựng và cơ chế đặc thù của Thủ đô.

Phải làm rõ tiến độ và trách nhiệm từng đơn vị

Trình bày báo cáo thẩm tra, Trưởng Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Ngọc Dũng cho biết, việc xem xét gia hạn thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố theo khoản 6 Điều 36 Luật Thủ đô năm 2026. Ban Đô thị thống nhất việc gia hạn là cần thiết nhưng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan; những điều kiện khởi công còn thiếu; trách nhiệm thẩm tra, thẩm định, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc của các sở, ngành và trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà đầu tư đối với từng dự án.

Tiến độ thực hiện tiếp theo phải được xác định cụ thể cho từng nội dung công việc, làm cơ sở đề xuất thời gian gia hạn và phương án xử lý nếu không hoàn thành đúng cam kết. Đối với Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ nguyên nhân nhà đầu tư chưa nộp hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế bản vẽ thi công; tiến độ điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và xử lý các dự án chồng lấn.

Đối với Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, cần xác định rõ tiến độ xử lý các dự án chồng lấn, giải phóng mặt bằng, di dời đường điện cao thế và cam kết thực hiện. Với Dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, Đông Anh, thành phố cần xây dựng tiến độ hoàn thiện từng thủ tục và điều kiện khởi công.

Đối với Dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh và Dự án Khu phức hợp Y tế-Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội, Ban Đô thị đề nghị xác định rõ hạng mục khởi công, những điều kiện còn thiếu và tiến độ hoàn thiện thủ tục.

Cơ quan thẩm tra nhấn mạnh không đề xuất gia hạn khi chưa làm rõ tiến độ triển khai thủ tục và trách nhiệm của các đơn vị liên quan. Thành phố cần lập kế hoạch cụ thể, gắn trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà đầu tư, sở, ngành trong việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

Gia hạn 3 tháng và chỉ một lần

Theo phương án ban đầu, Ủy ban Nhân dân thành phố đề xuất gia hạn thêm 6 tháng đối với cả 6 dự án. Tuy nhiên, Ban Đô thị cho rằng áp dụng cùng một thời hạn đối với tất cả dự án là chưa hợp lý vì mỗi dự án có loại hình, quy mô, tính chất, giải pháp kỹ thuật, thời điểm khởi công và khối lượng thực hiện khác nhau.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày Tờ trình tại kỳ họp. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn giải trình, qua rà soát thực tế, các dự án có khả năng hoàn thiện những điều kiện còn thiếu trong khoảng 3 tháng. Thời gian này tương đối phù hợp, vừa tạo áp lực đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý, vừa duy trì tiến độ triển khai.

Sau khi nghe báo cáo giải trình của Ủy ban Nhân dân thành phố và ý kiến của Ban Đô thị, Chủ tọa kỳ họp kết luận thống nhất điều chỉnh thời gian gia hạn đối với 6 dự án từ 6 tháng xuống còn 3 tháng và chỉ thực hiện gia hạn một lần.

Khoản 6 Điều 36 Luật Thủ đô năm 2026 quy định, trường hợp không hoàn thiện điều kiện về khởi công xây dựng công trình trong thời gian 6 tháng kể từ ngày khởi công theo Nghị quyết số 258/2025/QH15, Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét, quyết định gia hạn và chịu trách nhiệm về quyết định này. Tổng thời gian gia hạn không quá 6 tháng.

Theo Chủ tọa kỳ họp, đây là những dự án lớn, quan trọng, có quy mô và tính chất chưa từng có. Nếu được triển khai thành công, các dự án sẽ tạo dấu ấn trong tái thiết đô thị, nâng cao điều kiện sống của người dân và góp phần xây dựng Hà Nội trở thành Thủ đô có tầm vóc quốc tế.

Việc chấp thuận gia hạn thêm 3 tháng đặt ra trách nhiệm cụ thể đối với Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở, ngành, chủ đầu tư và nhà đầu tư trong việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục; bảo đảm các dự án được triển khai đúng quy định, đúng tiến độ và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội./.